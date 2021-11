I 10 giochi Switch più venduti di sempre (e non solo)

L’originale Nintendo Switch è uscita a marzo 2017 e, da allora, ha sempre avuto un successo inaudito per quanto riguarda le vendite in tutto il mondo.

La libreria di giochi presente sulla console ibrida è ormai davvero molto vasta, tanto che non ha nulla da invidiare a quella delle console più “grandi” come PS5 e XSX.

Del resto, come testimoniano i numeri circa le pubblicazioni nel solo ultimo anno solare, Switch è una piattaforma che non le manda certo a dire.

Senza contare la recente uscita Nintendo Switch OLED, che abbiamo avuto modo di recensire su queste stesse pagine alcune settimane fa.

https://youtu.be/IBppyIIGmAM

Ora, come riportato da GameInformer, Nintendo ha rilasciato i nuovi numeri di vendita relativi alla sua ultima console, così come sono stati resi noti i 10 giochi Switch più venduti di sempre.

Gli ultimi dati rilasciati da Nintendo oggi prendono in considerazione tutte le vendite fino al 30 settembre 2021, con la Switch che attualmente si trova a 92,87 milioni di unità vendute.

Switch ha quindi superato i risultati ottenuti da NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Game Boy Advance, 3DS e infine Wii U.

DIfatti, le uniche quattro console davanti all’ibrida sono al momento la Wii con 101,63 milioni di unità vendute, il Game Boy con 118,69 milioni di unità e il Nintendo DS con 154,02 milioni di unità.

Poco sotto, la top 10 dei giochi first-party più venduti di sempre, una classifica che vede in testa l’ormai ben noto Mario Kart 8 Deluxe:

Mario Kart 8 Deluxe: 38,74 milioni di unità vendute

Animal Crossing: New Horizons: 34,85 milioni di unità vendute

Super Smash Bros. Ultimate: 25,71 milioni di unità vendute

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 24,13 milioni di unità vendute

Pokémon Sword/Pokemon Shield: 22,64 milioni di unità vendute

Super Mario Odyssey: 21,95 milioni di unità vendute

Super Mario Party: 16,48 milioni di unità

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Pokémon: Let’s Go, Eevee! 13.83 milioni di unità

Splatoon 2: 12,68 milioni

Ring Fit Adventure: 12,21 milioni di unità

Già ad agosto Switch aveva dimostrato di cavarsela davvero molto bene contro la concorrenza, riuscendo a ritagliarsi un suo mercato di tutto rispetto.

Chissà se anche l’uscita dell’attesissimi sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild servirà a far crescere ancora di più le vendite della console.

Ma non solo: avete letto che su Switch c’è un gioco misterioso che ha quasi una media voto di 10/10 e di cui quasi nessuno era al corrente?