Nel 2021 sono usciti più giochi che mai, anche se non ve ne siete accorti

L’industria dei videogiochi ha dovuto adattarsi ai tempi della pandemia che stiamo vivendo e questo ha diffuso una percezione: quella che il 2021 fosse un po’ un anno di transizione.

In un certo senso lo è stato: sono stati tantissimi i rinvii di videogiochi attesi che sono slittati al 2022 e che vanno ad affollare un calendario davvero ricco per il prossimo anno – pensate a Horizon: Forbidden West, pensate a God of War: Ragnarok, pensate a Hogwarts Legacy, tra i tanti.

Ma quanti giochi sono usciti davvero quest’anno, fino a oggi? A fare questo calcolo è stata NPD, la compagnia che analizza proprio i numeri del mercato videoludico, fornendo delle interessanti statistiche sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori.

A segnalare i numeri è l’analista Mat Piscatella, che evidenzia come ci sia stata una notevole impennata nel numero di uscite, su tutte le console.

Su Nintendo Switch, tanto per cominciare, il numero di giochi usciti è aumentato del +34% rispetto al 2020, passando da 1.152 uscite a 1.543 dal 1 gennaio al 7 ottobre 2021.

Su PlayStation la crescita è stata ancora più notevole: parliamo di un +66% di videogiochi pubblicati dal 1 gennaio al 7 ottobre (704 nel 2020, 1.171 nel 2021). Su Xbox il salto in avanti è molto simile: si registra infatti un notevole +61% nel periodo in oggetto, con 889 uscite nel 2021 contro le 551 a cui si fermò il 2020, a cavallo tra le due generazioni.

We've seen big increases in new release count (across both physical & digital) in 2021 compared to a year ago. PlayStation new release count has increased by 66%, Xbox 61%. Almost 400 more games have come to Switch this year compared to last. Source: The NPD Group – GamePulse. pic.twitter.com/mZunQU22y6

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 7, 2021