Zelda Breath of The Wild, scovato un modo crudele per battere i Guardiani

Sono passati più di quattro anni dal lancio di The Legend of Zelda Breath of The Wild e il sequel, annunciato nel 2019, tarda ad arrivare, tenendo molti fan costantemente sulle spine.

Malgrado questa prolungata assenza, Nintendo ha finalmente dato nuovo lustro a The Legend of Zelda Skyward Sword grazie alla versione HD (corredata da un nuovo sistema di comandi), arrivata da poco su Nintendo Switch.

Le due avventure sono effettivamente agli antipodi sia per il gameplay che per la posizione che ricoprono nella continuity, e i segreti di Breath of The Wild sono effettivamente molti di più rispetto all’episodio che racconta le origini della saga.

Tornando al sequel, se pensavate che il Tokyo Game Show 2021 sarebbe stata l’occasione perfetta per scoprire nuovi dettagli, purtroppo dovete ricredervi: Nintendo ha confermato che non parteciperà all’edizione di quest’anno.

Tra i nemici più ostici di The Legend of Zelda Breath of The Wild è impossibile non citare i Guardiani, in grado, soprattutto nelle fasi iniziali, di neutralizzare Link con un solo colpo grazie al loro potente laser.

Presenti in numerose forme e dimensioni, si tratta di avversari ai quali fare molta attenzione, soprattutto nel caso in cui dovessimo trovarci ad affrontarne più di uno nello stesso momento.

In quanto a strategie di combattimento, Reddit rappresenta un’ottima fonte per scoprirne di nuove, e una delle ultime riguarda proprio i Guardiani, o meglio, un modo crudele per liberarsi di loro (via GamesRadar).

L’utente AKArein ha condiviso un video che mostra come fare. ma occhio ai sensi di colpa dopo la battaglia:

Ebbene sì, è possibile letteralmente annegare i pericolosi avversari, che una volta immersi interamente in acqua finiranno per spegnersi, com’è possibile vedere nel filmato.

Va precisato che si tratta di una tecnica non propriamente comoda, che richiederà di trovarsi nei pressi di uno specchio d’acqua abbastanza profondo da contenere lo sfortunato Guardiano.

Se siete in cerca di metodi alternativi, non dimenticatevi di provare a condurre il vostro cavallo nel deserto, anche se in questo caso i risultati saranno tutt’altro che garantiti.

Rimanendo in tema di scoperte interessanti che possono anche rivelarsi utili, sapevate che è possibile “volare” senza Paravela?

Avete già spolpato il gioco fino all’osso? In caso di risposta affermativa, Second Wind potrebbe essere ciò che fa per voi (e stavolta ci sono anche i Mammut).