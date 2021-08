Zelda Breath of the Wild, Link può “volare” anche senza usare l’aliante

I fan di The Legend of Zelda Breath of the Wild ancora oggi sono impegnati per cercare di scoprire tutti i segreti legati al capolavoro realizzato da Nintendo.

Un giocatore particolarmente attento è riuscito a scoprire un trucco per riuscire a volare su Breath of the Wild senza che Link abbia bisogno di utilizzare il suo aliante.

L’aliante è una delle feature più apprezzate del titolo Nintendo, al punto da essere stata «rubata» anche da Skyrim grazie ad una mod a tema.

Questa caratteristica chiave consente di apprezzare maggiormente l’esplorazione di Hyrule: le ambientazioni sono piaciute così tanto da essere state ricreate anche su «Google Maps».

Come riportato da Game Rant, un glitch permette a Link di planare dalle altezze più elevate con le sue sole forze, senza utilizzare dunque il suo fidato aliante: basterà compiere determinate azioni rapidamente.

L’utente Reddit PrestigiousBat3220 ha infatti scoperto che per permettere a Link di volare basterà sfruttare un pollo del Villaggio Calbarico.

In seguito sarà necessario lanciarsi nel vuoto tenendo sollevato il pollo da noi scelto, per poi estrarre l’arco con il giusto tempismo: questo permetterà a Link di volare liberamente senza utilizzare il suo fidato aliante.

Una volta eseguita l’operazione correttamente, i giocatori vedranno Link sollevarsi in aria con le sue sole forze: potete osservare il divertente evento nella clip video catturata dall’utente e condivisa sul forum dedicato a Breath of the Wild.

Nei comenti segnalano che nel momento in cui Link deciderà di riporre il suo arco, l’eroe di Hyrule perderà il potere di volare automaticamente e finirà col cadere a terra.

L’abilità in sé non risulta particolarmente utile, dato che Link non potrà eseguire realmente alcuna azione e che lo sforzo gli farà consumare energia, ma si tratta comunque di un metodo sicuramente molto più divertente per volare da una zona all’altra della mappa.

Un dialogo segreto fornisce invece un prezioso consiglio per proseguire l’avventura, dando un ottimo suggerimento per cacciare con successo.

Un fan è inoltre riuscito a ripristinare una delle feature tagliate del gioco, mostrandone nel dettaglio il livello di interazione con il protagonista.

Inoltre, una mod ha permesso di immaginare come sarebbe Breath of the Wild next-gen in risoluzione 8K con ray tracing, e il risultato è spettacolare.