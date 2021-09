Zelda Breath of the Wild, come portare il cavallo in una location “impossibile”

Zelda Breath of the Wild è senza obra di dubbio uno dei videogiochi più importanti degli ultimi anni, specie per la cura riposta da Nintendo in fase di sviluppo.

L’action adventure per console Switch ha rilanciato la serie con un capitolo che ridefinisce l’open world, continuando ancora oggi a far sognare una moltitudine di fan in tutto il mondo.

Anche i modder in grado di trasformalo in un vero e proprio titolo next-gen a tutti gli effetti sanno bene di che gioco imponente e magnifico stiamo parlando.

Del resto, noi di SpazioGames abbiamo deciso di includere Breath of the Wild nella classifica dei migliori titoli open world di sempre.

Ora, nonostante di curiosità col passare dei mesi ne sono state trovate un’infinità, i fan continuano a svelarne di nuove, incluso ora un trucco che ci permette di portare un cavallo in una delle ambientazioni più anguste di Hyrule.

Nel deserto non è infatti possibile correre al galoppo, per via delle altissime temperature e per il fatto che tra le dune non è possibile trovare un corsiero neanche a pagarlo.

Molti hanno provato a portare un cavallo in quelle assolate ambientazioni, ma con scarsi risultati: ora, però, tale Bl4ckm4rs su Reddit sembra esserci riuscito.

Sfruttando un mix ideale di glitch e forza di volontà, il giocatore sembra essere stato in grado di palesare un destriero nel deserto. Poco sotto, la clip dell’impresa (via Destructoid):

Sempre parlando di Zelda su Switch, un giocatore ha da poco mostrato una feature nascosta tagliata dalla versione finale uscita nei negozi.

Ma non solo: imprese davvero creative come la Snake Challenge, che per essere completata ha richiesto ben otto mesi, dimostrano come il capolavoro Nintendo sia davvero ricchissimo di cose da fare e da vedere.

Infine, avete visto che grazie al DLC Second Wind avrete la possibilità di integrare nel gioco alcuni elementi provenienti da Hyrule Warriors L’era Della Calamità?