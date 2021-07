Zelda Breath of the Wild, scoperto un nuovo uso del fumo dopo 600 ore

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un open world talmente vasto e ricco di segreti da rendere molto difficile riuscire a scoprirli tutti solamente durante una run del titolo.

Lo ha dimostrato ulteriormente un fan di Breath of the Wild, che è riuscito a scoprire un dettaglio particolarmente interessante sul fumo soltanto dopo 600 ore di gioco.

Gli appassionati si divertono ancora oggi a scoprire dettagli interessanti sul gioco: per esempio, provare a rallentare il tempo durante una sfida particolare non è possibile.

Un altro fan ha invece trovato un modo di riuscire a volare in alto sfruttando la Tavoletta Sheikah e le sue particolari abilità.

Come riportato da Game Rant, l’utente Avalares42 è riuscito a fare una scoperta impressionante sui dettagli inclusi nell’open world di questo titolo, scoprendo un nuovo metodo per utilizzare il fumo a proprio vantaggio.

Il fan di Breath of the Wild ha scoperto infatti che incendiando un oggetto e posizionandolo sotto un alveare, il fumo proveniente dal fuoco sarà sufficiente a far scappare via le api.

Di conseguenza, si tratta di un trucco utile per riuscire a raccogliere l’alveare senza uccidere le api, ideale per tutti quei giocatori che potessero sentirsi in colpa nel fare questa operazione.

Potete osservare questo simpatico dettaglio nella clip video condivisa sul forum dedicato al capolavoro realizzato da Nintendo:

Molti fan si sono complimentati con l’autore di questa scoperta, sottolineando come effettivamente nemmeno loro erano riusciti a scoprire questo interessante dettaglio, nonostante le tantissime ore passate all’interno del gioco.

Altri appassionati hanno però voluto sottolineare che esistono altri metodi per riuscire a scacciare le api, seppur comunque considerabili più distruttivi, come accendere una torcia o una bomba sotto di esse.

Alternativamente, potranno essere utilizzate anche armi incendiarie, ma in questi casi sarà necessario fare qualche sforzo in più per generare il fumo necessario al completamento di questo trucco.

Le bombe sono state protagoniste anche di un ulteriore dettaglio sull’open world di Breath of the Wild, dato che è possibile riuscire ad accenderle in un modo particolare.

I fan amano mettersi alla prova ancora oggi per il completamento di diverse sfide, come la Snake Challenge, ritenuta impossibile e che ha richiesto ben 8 mesi.

Anche completare l’avventura principale non è facile, al punto che qualcuno ha anche provato a venderne dati modificati, venendo però arrestato.