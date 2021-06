Zelda Breath of the Wild potrebbe aver trovato il suo “erede”

L’ultimo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, titolo provvisorio, ha sicuramente esaltato i fan della saga Nintendo.

Il sequel di Zelda Breath of the Wild si è infatti mostrato all’E3 2021, in un lungo video che mostra finalmente il gameplay della nuova avventura di quello che sembrerebbe essere Link.

Sembrerebbe, perché il personaggio al centro del nuovo trailer non sarebbe in realtà lo stesso protagonista del gioco originale, stando a una curiosa teoria.

Nonostante questo, Nintendo ha svelato che il titolo potrebbe anticipare importanti indizi sullo svolgimento della storia e che quindi lo sapremo solo a ridosso del lancio.

Nel mentre, c’è un gioco che secondo gli sviluppatori prenderà spunto proprio da alcuni elementi vincenti di Zelda Breath of the Wild: stiamo parlando di Sable.

Nel nuovo gioco di avventura in terza persona di Shedworks, sembra infatti che vi sarà più di un rimando a Breath of the Wild, come confermato ufficialmente dal team di sviluppo.

«Breath of the Wild è stato sicuramente una grande ispirazione», ha rivelato Gregorios Kythreotis, direttore creativo di Shedworks a Polygon.

«C’è così tanto lavoro di progettazione intelligente dietro [Zelda], che se si realizza un gioco open world è difficile non imparare quanto più possibile da esso».

Breath of the Wild e Sable condivideranno anche la planata, un rito di passaggio ma anche qualcosa di prezioso e da usare con molta cura.

Kythreotis ha confermato che il Sable il tutto restituirà un effetto decisamente più etereo e ultraterreno rispetto all’avventura di Link.

