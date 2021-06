Zelda Breath of the Wild 2, quello è davvero Link? Una sconvolgente teoria

L’ultimo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, titolo ancora provvisorio, ha lasciato molti punti interrogativi.

Il sequel di Zelda Breath of the Wild si è mostrato soltanto pochi giorni fa all’E3 2021, lasciando ammaliati i fan sparsi per il mondo.

La nostra analisi ha sviscerato la clip in lungo e in largo, e se siete appassionati di Zelda non possiamo che raccomandarvela.

Tuttavia, la corposa esibizione del franchise all’E3 ha destato qualche sospetto a proposito dell’identità del protagonista Link.

Secondo Barrett Courtney di Kinda Funny, il Link al centro del nuovo trailer non sarebbe in realtà lo stesso protagonista dell’originale Zelda Breath of the Wild.

A detta di Courtney, quel Link dall’aspetto più robusto altri non sarebbe che l’arcinemico della serie Ganondorf.

L’affascinante teoria prevede che Ganondorf sarebbe giocabile attraverso tutto il ciclo della sua epica caduta.

Una caduta che, come sanno gli amanti dell’IP, dà il via al ciclo dell’eroe che deve abbattere continuamente il Ganon corrotto.

Per questa teoria, l’eroe di 10.000 anni fa che è stato oggetto di teaser finora sia in realtà Ganondorf e il personaggio visto nel trailer con un braccio corrotto, di cui non possiamo apprezzare il volto, sia proprio lui.

Courtney ha spiegato che «questo gioco permetterà di apprendere della caduta del Ganondorf uomo e sarà poi incentrato sul suo salvataggio dal male che lo ha controllato per generazioni».

«Così facendo, romperemo il ciclo», è la sua convinzione, che tecnicamente potrebbe essere in linea con il fatto che Nintendo non voglia ancora svelare il titolo completo (che potrebbe essere Demise of the Wild).

Fosse davvero quello, Ganon o Ganondorf potrebbero realmente occupare una parte del sottotitolo ora riservato a Breath of the Wild.

Il calcolo dell’età di Link effettuato di recente da un appassionato sembrerebbe ugualmente remare in una direzione simile.

Nel caso non aveste ancora giocato l’originale, potete trovarlo adesso in sconto su Nintendo eShop insieme a tanti altri titoli per Switch.