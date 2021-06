Zelda Breath of the Wild 2, il vero titolo potrebbe svelare “indizi” sulla storia

Durante il Nintendo Direct svoltosi in occasione dell’E3 2021, il reveal più importante arrivato dalla casa di Kyoto è stato sicuramente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, di cui a sorpresa però non conosciamo ancora ufficialmente il titolo.

Nintendo aveva infatti promesso maggiori informazioni sul sequel di Breath of the Wild nel corso del Direct precedente, mantenendo la parola data durante la conferenza svoltasi ieri.

Il nuovo capitolo della saga uscirà durante il 2022 ed è stato l’ultimo titolo che è stato mostrato durante il Nintendo Direct dell’E3 2021.

Zelda Breath of the Wild 2 promette di aggiungere diverse novità interessanti, non solo a livello di gameplay ma anche di narrazione, com e abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra analisi del trailer.

Il nome di Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe anticipare quello che succederà nella storia.

Nonostante le tante novità svelate dalla grande N, i fan sono rimasti sorpresi dal fatto che ancora non conosciamo il titolo ufficiale di questo nuovo gioco: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 non è infatti il nome definitivo della nuova avventura di Link.

Come riportato da Nintendo Life, è stata proprio la compagnia a spiegare che c’è un dietro un motivo ben specifico: stanno trattenendo informazioni di proposito per non rivelare troppo sul nuovo gioco.

Secondo quanto affermato da Bill Trinen, il Senior Product Marketing Manager di Nintendo of America, conoscere adesso il nome del sequel di Zelda Breath of the Wild rischierebbe di svelare indizi su come procederà la storia di questo nuovo capitolo:

«Ovviamente, i nomi [dei giochi di] Zelda sono abbastanza importanti… Quei sottotitoli… iniziano a svelare piccoli indizi su ciò che potrebbe accadere».

L’invito di Bill Trinen ai fan è dunque quello di «restare in ascolto» e attendere che Nintendo sia pronta a svelare il nome ufficiale del gioco, oltre a nuove importanti informazioni su questo atteso gioco.

Ovviamente, qualora dovessero emergere novità ufficiali sul titolo di Breath of the Wild 2, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato premiato come il gioco più atteso tra quelli mostrati nell’ultimo Nintendo Direct, ma il premio di esclusiva più attesa è stato assegnato ad un titolo della concorrenza.

Un altro annuncio molto importante visto durante l’ultima conferenza della casa di Kyoto è stato sicuramente Metroid Dread, il nuovo capitolo in 2D della saga di Samus Aran.

Per scoprire tutte le novità annunciate dalla grande N, vi invitiamo a consultare il nostro recap dedicato con tutti i reveal ed i trailer.