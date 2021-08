Zelda Breath of the Wild, ora potete visitare Hyrule su “Google Maps”

La possibilità di esplorare le terre di Hyrule è sicuramente uno degli aspetti maggiormente riusciti di The Legend of Zelda Breath of the Wild, dato che il mondo aperto è riuscito a intrattenere i fan per tante ore.

Il mondo di Breath of the Wild non solo nasconde tantissimi segreti, ma è anche estremamente affascinante, al punto che c’è chi vorrebbe riuscire a visitarlo senza avviare il gioco.

L’open world del capolavoro di Nintendo è infatti ricco di dettagli segreti: un fan è riuscito a scoprire un nuovo utilizzo per il fumo dopo 600 ore di gioco.

Grazie alla tavoletta Sheikah, Link ha a disposizione tante abilità utili per esplorare il mondo: un appassionato ha però scoperto che si può utilizzare anche per «volare».

Come riportato da Nintendo Life, lo youtuber Nassim’s Software ha deciso di accontentare una buona parte della community, realizzando una vera e propria versione «Google Maps» di Hyrule.

Attraverso il sito web creato dal software designer, è infatti possibile esplorare Hyrule in modalità Street View, dopo aver cliccato su uno degli appositi punti d’interesse segnati sulla mappa.

Questo permetterà ai fan di poter visitare Hyrule direttamente tramite il vostro PC, anche a 360 gradi, senza bisogno di avviare la copia originale di Zelda Breath of the Wild.

Nel video ufficiale, che vi lasceremo qui sotto, il software designer ha anche descritto nel dettaglio il processo che ha portato alla creazione della versione Hyrule di Google Maps.

Per riuscire a realizzare questa impresa, il creatore ha scattato diversi screenshot dalla versione Wii U del titolo, per poi ricucirli insieme e creare un effetto senza interruzioni, come se ci trovassimo davvero ad esplorare Hyrule.

Si tratta certamente di un lavoro impressionante: i fan si sono voluti complimentare con l’autore per l’idea, suggerendo magari di realizzare progetti simili anche per altri giochi open world, come Skyrim.

Una delle abilità di Link permette di rallentare il tempo per prendere accuratamente la mira: una sfida però ha sorpreso un fan, rendendo questa skill inutile.

Un fan è invece riuscito a portare a termine un’impresa straordinaria, completando la sfida «impossibile» dopo aver impiegato ben otto mesi.

Anche solo riuscire a completare l’avventura principale è molto difficile, che ha alimentato un mercato nero molto particolare: un uomo è stato arrestato per aver venduto salvataggi modificati.