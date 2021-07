Zelda Breath of The Wild, Link può “volare” grazie alla tavoletta Sheikah

The Legend of Zelda Breath of The Wild è un titolo talmente ricco di contenuti da continuare a essere costantemente esplorato a oltre quattro anni dall’uscita.

I fan hanno avuto modo di approfondire le origini della saga grazie al recentissimo The Legend of Zelda Skyward Sword HD, versione rimasterizzata del capostipite della serie lanciato nel 2011 su Nintendo Wii.

L’ultima avventura di Link è costellata di sfide da affrontare, come quella relativa ai numerosissimi Korok sparsi per tutta Hyrule. Un fan ha provato a “barare” durante una delle loro prove, incorrendo in un risultato del tutto inaspettato.

Quando i modi in cui il gioco mette alla prova i giocatori finiscono, sono questi ultimi a sfidarlo, inventandosi nuovi (e spesso difficilissimi) esperimenti, come l’estenuante Snake Challenge.

Reddit è il posto in cui si trovano più facilmente contenuti interessanti e curiosità sui nostri videogiochi preferiti, e un’utilissima novità relativa a The Legend of Zelda Breath of The Wild arriva ancora una volta dal sito di social news.

La Tavoletta Sheikah è l’oggetto più caratteristico dell’intera esperienza, e permette ai giocatori di usufruire di quattro abilità principali, tutte sbloccabili in breve tempo dall’inizio del gioco, una delle quali è protagonista di questa interessante scoperta.

Trattandosi di feature relative all’interazione con l’ambiente, fin dal lancio i fan hanno imparato a sfruttarle a loro vantaggio (spesso in modi davvero creativi), com’è avvenuto in questo caso.

Stavolta, l’utente Devran Cakici ha mostrato un modo molto rapido per salire in cielo e sfruttare la posizione di vantaggio per effettuare una lunga planata con la caratteristica Paravela.

La procedura adottata è visibile nel seguente video, che vi suggeriamo di guardare con attenzione nel caso in cui abbiate intenzione di replicarla:

Dopo aver equipaggiato una lancia, il videogiocatore ha utilizzato la runa Stasys su un frammento di roccia removibile, e ha iniziato a caricarlo il più velocemente possibile.

Una volta raggiunto un punto prossimo al massimo dell’energia accumulabile dall’oggetto, ha proceduto con il tocco finale facendo esplodere una Bomba Radiocomandata poco prima dello scadere dello Stasys.

Il risultato è stato impeccabile: il giocatore è riuscito letteralmente a “volare” in cielo fino a raggiungere un’altezza considerevole, soluzione molto utile nel caso in cui dobbiate spingervi in dei punti particolarmente ostici da raggiungere a piedi.

La popolarità del gioco è sempre costante, e il fatto che in Giappone un uomo sia stato arrestato con l’accusa di aver venduto dei dati di salvataggio modificati lo ribadisce ancora una volta.

L’attesa per il sequel di Breath of The Wild è sempre più spasmodica, e la possibilità che il titolo possa includere dei collegamenti con Skyward Sword non è assolutamente da escludere.

Se state giocando al remaster del gioco uscito su Nintendo Wii e vi interessa approfondire la natura della Spada Suprema, è bene avvisarvi che Link non è l’unico a poterla estrarre.