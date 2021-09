Zelda Breath of the Wild, la vittoria in moto contro un Guardiano è spettacolare

La community di The Legend of Zelda Breath of the Wild spesso ama intrattenersi nel vasto open world alla ricerca di trucchi o metodi per poter rendere l’avventura ancora più divertente.

Un fan in particolare ha però deciso di dimostrarsi particolarmente creativo, decidendo di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per rendere degna di un film la battaglia di Link contro uno dei temibili Guardiani, tra i nemici più ostici di Breath of the Wild.

A differenza di quanto scoperto da altri fan qualche settimana fa non si tratta di un metodo crudele per batterli, ma l’azione è stata in grado di rendere la vittoria decisamente più spettacolare.

Non è inoltre stato utilizzato alcun bug per rendere l’azione aerea così divertente: non è dunque legato in nessun modo al trucco per poter volare senza alcun limite.

L’utente Reddit NotHavoc ha ammesso di avere avuto l’idea per realizzare tale scena spettacolare da un altro giocatore, decidendo in seguito di realizzarla come vera e propria clip video.

Il fan di Breath of the Wild ha voluto trasformare il momento finale di uno scontro in un vero e proprio spettacolo, utilizzando in particolare la moto cavalcata da Link all’interno della scena.

Il video mostra infatti gli ultimi istanti della spettacolare battaglia, con Link intento a cavalcare verso il proprio nemico, salvo poi saltare fuori dalla sella all’ultimo minuto per poi infliggere un colpo preciso e mortale al suo grande nemico.

La scena, che potete ammirare anche voi qui sotto, sembra tratta da un vero e proprio film, includendo perfino il momento finale tipico dei migliori film action in cui il protagonista volta le spalle all’esplosione, senza guardarla.

L’utente ha poi ammesso di essersi sentito in colpa per non aver sincronizzato perfettamente il colpo dell’arco con il ritmo della musica, il che avrebbe reso l’azione praticamente perfetta: dopo aver visto che il suo lavoro però era già stato ampiamente apprezzato, ha deciso di non modificare ulteriormente la scena.

Effettivamente si tratta di una scena acrobatica semplicemente incredibile da vedere, che dimostra nuovamente la grande fantasia posseduta dai più grandi appassionati di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sarebbe curioso scoprire quale sarebbe stato l’effetto visivo in prima persona: è stato infatti scoperto che è possibile utilizzarla senza alcuna mod.

Un’ulteriore «impresa» è stata recentemente compiuta facendo sparire la Calamità e cambiando il destino di Hyrule: naturalmente la verità è però ben diversa.

A proposito di imprese, questa volta vere, un utente ha recentemente stabilito un nuovo record di velocità utilizzando le bombe, ma comunque considerabile legittimo.