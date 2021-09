Zelda Breath of the Wild, battuto un record di velocità: merito delle bombe

La passione di alcuni fan di The Legend of Zelda Breath of the Wild ormai non è certo un mistero per la community, dato che ogni giorno tantissimi giocatori decidono di mettersi alla prova e stabilire nuovi impressionanti traguardi.

La nuova impresa su Breath of the Wild è stata raggiunta da uno di questi appassionati, che è riuscito ad ottenere un nuovo straordinario record di velocità in un minigioco di corsa, ma è stato merito di uno stratagemma legato alle bombe.

Proprio la mobilità aerea è uno degli aspetti che viene continuamente esplorato dalla community del gioco, che ha recentemente scoperto un modo per riuscire a volare senza avere alcun limite.

Nel caso siate inoltre amanti dei giochi in prima persona, un fan ha scoperto un trucco per riuscire a giocarlo in questa prospettiva senza utilizzare mod.

L’utente Reddit Haakon-Loyning ha infatti condiviso nel forum dedicato al capolavoro open world di Nintendo di essere riuscito a raggiungere un nuovo impressionante record, vincendo una gara in 23 secondi (via GamesRadar+).

Questo risultato è stato possibile «barando», ma non nel modo che state immaginando: nonostante tecnicamente si tratti di una gara vera e propria, il fan di Breath of the Wild ha utilizzato un particolare trucco che ha permesso di tagliare gran parte del tracciato.

Ciò è stato possibile utilizzando letteralmente una bomba, ma senza utilizzare glitch o bug: semplicemente ha sfruttato un trucco per riuscire a catapultarsi in avanti sfruttando semplicemente le meccaniche messe a disposizione dal gioco.

Un metodo sicuramente fuori dagli schemi ma che, come potete osservare voi stessi nella clip video che proporremo di seguito, ha certamente portato i suoi frutti:

Il tempo registrato dall’utente è attualmente il più breve mai conseguito in questo particolare minigioco, tenendo conto naturalmente del fatto che comunque è avvenuto in maniera «legittima».

Ad ogni modo, sono stati molti i fan a segnalare di non essere mai riusciti nemmeno a incontrare questo evento, che effettivamente può sfuggire durante una prima run del titolo: trattandosi di una gara decisamente impegnativa, il video dell’utente potrà certamente aiutare chiunque vorrà decidere di prendere una divertente scorciatoia per il successo.

A proposito di esplorazione, altri giocatori sono riusciti a scoprire come portare il cavallo di Link in una destinazione «impossibile».

Per coloro che preferissero invece immergersi ulteriormente nelle meccaniche di combattimento, c’è chi è riuscito a scoprire un modo crudele per sconfiggere i guardiani.

Ricordiamo che bisognerà invece aspettare ancora prima di avere ulteriori notizie del sequel di Breath of the Wild: Nintendo ha confermato che non parteciperà all’imminente Tokyo Game Show.