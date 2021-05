Zelda Breath of the Wild, fan entra nella Cittadella Gerudo senza travestirsi

Chiunque abbia giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild ricorderà molto bene la Cittadella Gerudo, all’interno della quale Link non è possibile entrare senza essersi travestiti.

Le Gerudo non lasciano infatti entrare nella propria cittadella nessun maschio, motivo per cui il nostro protagonista dovrà fingersi una di loro: un fan di Breath of the Wild è però riuscito a trovare un trucco per entrare senza dover cambiare i propri abiti.

I fan riescono dunque a scoprire nuovi contenuti nonostante siano passati quattro anni dall’uscita, come successo ad un altro giocatore che ha scoperto un dialogo solo alla quarta run.

Non solo, ma il cavallo potrà anche aiutarci a vincere una battaglia dopo un inseguimento finito male, grazie al suo inaspettato tempismo.

Un fan ha scoperto un metodo per entrare nella Cittadella Gerudo senza travestirsi.

Secondo quanto riportato da Twinfinite, in questo caso l’utente Reddit Teh_Cactus_Plant ha scoperto un metodo decisamente ingegnoso per riuscire ad entrare in qualunque momento nella Cittadella Gerudo, abusando le meccaniche del gioco.

Prima di tutto bisognerà iniziare dalla Torre Gerudo, dato che in questo modo la Cittadella Gerudo non sarà ancora stata caricata nel mondo di Breath of the Wild.

Fatto ciò, bisognerà fare adeguatamente una combinazione di reset dell’aliante e windbombing per poter riuscire ad entrare nella cittadella, riuscendo ad avere abbastanza tempo prima che parta la cutscene che ci butti fuori.

Eseguire correttamente questa meccanica ci permetterà perfino di arrivare davanti a Riju, che potrebbe generare una cutscene decisamente divertente a seconda del costume che avrete deciso di indossare.

La clip video visibile qui sotto, condivisa nel forum dedicato al gioco, è in grado di spiegare dettagliatamente la procedura necessaria per entrare senza travestimenti:

Ovviamente non si tratta di una feature volutamente inserita nel gioco, ma abusando le meccaniche questo fan ha scoperto un piccolo trucco decisamente affascinante.

Potrebbe perfino incentivare molti giocatori a ricominciare la propria avventura solo per provare ad entrare loro stessi nella Cittadella Gerudo, senza fingersi una di loro.

Chissà come reagirebbero se Link si introducesse utilizzando l’aspetto che può avere dopo 150 ore di gioco, decisamente più massiccio del normale.

A proposito di aspetti, sapevate che in origine i Guardiani avevano un design molto più terrificante rispetto al gioco finale?

Il cavallo non è solo un nostro alleato, ma potrà anche decidere di «tradirci», come dimostrato da un divertente video.