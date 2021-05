Zelda Breath of the Wild, fan “tradito” dal cavallo: il divertente video

Una divertente situazione all’interno di Zelda Breath of the Wild ha dimostrato che non si può mai rimanere tranquilli all’interno di questo open world: perfino il nostro cavallo, in una determinata circostanza potrà infatti «tradirci» e farci del male.

Nell’open world di The Legend of Zelda il cavallo dispone infatti di una particolare animazione idle dalla quale, se non staremo attenti, potremo perfino essere colpiti e buttati giù.

Non è la prima volta che un dettaglio riguardante il cavallo di Breath of the Wild sorprende i fan, anche se prima lo aveva fatto in maniera maggiormente «positiva»: teletrasportandoci nell’area in cui si trova finiremo infatti automaticamente per cavalcarlo.

Se nel caso che vi racconteremo Link potrebbe certamente essersi spaventato, in un’altra occasione può essere lui a terrorizzare un NPC: un dialogo segreto svela perché un personaggio si è spaventato di fronte a lui.

Il cavallo di Breath of the Wild potrà spingerci giù da altezze elevate.

L’animazione idle del nostro cavallo lo farà agitare per un secondo, facendogli spingere gli zoccoli in avanti: l’utente Vah Naboris di Reddit stava ammirando il paesaggio da un’altezza molto elevata, con dietro di lui il suo fidato destriero a guardargli le spalle.

O almeno, così credeva: mentre stava infatti approfittando della bellissima visuale per godersi un momento rilassante, il cavallo si è agitato e lo ha letteralmente colpito alle spalle, facendolo volare vertiginosamente di sotto.

Fortunatamente sembra che Link non abbia subito molti danni fisici dalla vicenda, ma resta comunque il grande stupore di essere appena stato maltrattato da colui che avrebbe dovuto essere il nostro fedele compagno di avventure.

Potete guardare la divertente curiosità qui sotto, grazie alla clip video catturata dall’utente e condivisa sul forum Reddit dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild:

Tra i commenti c’è chi scherza sul fatto che il cavallo abbia fatto bene a spingerlo giù, visto che il giocatore gli stava bloccando la visuale dall’altro.

In ogni caso, nonostante la clip sia sicuramente molto buffa, si tratta dell’ennesima dimostrazione di come non bisogna mai abbassare la guardia su Hyrule: perfino i nostri alleati potrebbero colpirci in maniera inaspettata.

Se dopo questa clip avete deciso di non fidarvi più dei cavalli, potrebbe interessarvi che un fan ha scoperto come cavalcare i barili.

Il fatto che comunque il cavallo riesca a colpirci pur trattandosi di un’animazione idle è uno dei tanti piccoli dettagli realistici di quest’avventura: un altro particolarmente curioso è osservabile nel comportamento dei nemici durante la caccia.

A proposito di cadute, un altro giocatore ha invece scoperto un trucco sicuramente interessante per evitare di subire danni dalle cadute, anche dalle altezze particolarmente pericolose.