Zelda Breath of The Wild, il tempismo del cavallo può salvare Link

The Legend of Zelda Breath of The Wild è uno degli episodi più amati della saga di Nintendo, grazie a una profondità invidiabile che continua a riservare nuovi dettagli sfuggiti agli occhi meno attenti.

L’ultima avventura di Link ha esordito in contemporanea con il lancio della fortunata Nintendo Switch e con l’addio della sventurata Wii U, reduce da un ciclo vitale minato da alcuni inciampi di comunicazione e da una scarso entusiasmo del pubblico.

Una run non basta di certo per assaporare appieno tutti i contenuti che il gioco è in grado di offrire, e lo sa bene un fan che è riuscito a scoprire una scena nascosta dopo ben quattro cicli di gioco.

Senza alcun dubbio ricorderete il look dei Guardiani, potenti nemici animati da una tecnologia ancestrale in grado di darci parecchio filo da torcere in alcune fasi del gioco (anche a causa della loro solidità), ma sapevate che è molto diverso da quello originariamente ipotizzato da Nintendo?

Grazie a un video condiviso su Reddit, è possibile apprezzare ancora una volta la profondità delle meccaniche di gioco, che rendono realtà alcuni eventi decisamente improbabili.

Durante una cavalcata nelle lande di Hyrule, un utente si è imbattuto in un Boblin davvero ostinato, che ha iniziato a seguirlo senza mai fermarsi.

L’abile giocatore ha continuato per la sua strada, spingendo il suo fedele destriero ad aumentare la velocità nel tentativo di evitare lo scontro.

Putrroppo, il nemico è riuscito a colpire Link con la sua clava, disarcionandolo e facendolo cadere rovinosamente al suolo.

Nel seguente video è possibile vedere la scena nella sua interezza:

Come avrete notato, l’evento si è concluso con una vittoria inaspettata, principalmente grazie all’intervento del cavallo.

Dopo essere rimasto a piedi, Link era pronto ad affrontare un inevitabile scontro, ma l’intervento dell’animale ha impedito che il nemico portasse avanti il suo attacco.

Con un calcio improvviso (e particolarmente potente), il fedele compagno di Link ha disarcionato il Boblin, riportando il combattimento a un livello di parità.

A questo punto, Link ha sfoderato la spada e ha finito il nemico con qualche fendente, mentre quest’ultimo era già pronto a darsi alla fuga.

Si tratta di un dettaglio davvero gradevole, che testimonia ancora una volta il grado di interazione tra gli NPC e il mondo di gioco, ricco di dinamiche in grado di accrescere il livello di immersione di The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Ma non è la prima volta in cui il cavallo reagisce in modo sorprendente: qualche giorno fa, un giocatore è stato attaccato dall’animale in modo del tutto inatteso, finendo per cadere da un’altezza notevole (e facendosi molto male).

Se vi state chiedendo quale sarebbe l’aspetto del protagonista una volta sconfitti un gran numero di Guardiani (e avendo ricevuto in cambio i preziosi materiali) non potete perdervi la risposta: una bellissima armatura Sheikah vi attende come premio per le vostre fatiche.