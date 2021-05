Zelda Breath of the Wild, fan scopre una scena nascosta dopo quattro run

Trattandosi di un open world decisamente immenso, The Legend of Zelda Breath of the Wild nasconde tantissimi segreti tutti da scoprire.

Uno di questi, che un fan di Breath of the Wild ha notato solo dopo essere arrivato alla propria quarta run del titolo, è una conversazione segreta con Dorian, uno dei personaggi secondari più apprezzati.

Vi avevamo infatti già raccontato di come Link potesse giocargli un brutto scherzo, terrorizzandolo nel cuore della notte facendosi trovare in casa sua ad aspettarlo.

Un’altra conversazione nascosta con protagonista Purah mostrava invece lei scherzare col protagonista, punendolo per averle mentito «cancellandoci» i dati di salvataggio.

Un fan di Breath of the Wild ha scoperto una conversazione segreta solo durante la quarta run.

Tornando al dialogo nascosto di oggi, l’utente Reddit GreenCupcake23 ha ammesso di essersi sempre preso continuamente tutto il suo tempo per esplorare i villaggi, proprio perché si tratta di un titolo rilassante.

Tuttavia, pur essendo arrivato alla quarta run, ha ammesso di aver scoperto questa scena nascosta per la prima volta solo poco tempo fa.

Incontrando infatti Dorian riposarsi sotto un albero, lui ci domanderà se anche noi ci stiamo prendendo una pausa, prima di introdurci ufficialmente alle sue figliolette, che si trovano di fianco a lui.

Non si tratterà forse di un dialogo particolarmente importante, ma per chi ha passato così tanto tempo a superare le quest esplorando i villaggi e, soprattutto, per chi sa che cosa è successo a sua moglie potrà rivelarsi toccante.

Nonostante sia ormai uscito più di 4 anni fa, The Legend of Zelda Breath of the Wild continua dunque a nascondere tanti piccoli dettagli segreti, sorprendendo i fan per l’incredibile cura dei particolari in ogni singolo elemento.

I giocatori sicuramente continueranno ad impegnarsi duramente per scoprire tutti i segreti ancora nascosti, soprattutto per ingannare l’attesa dell’imminente sequel.

L’artbook ufficiale ha svelato l’aspetto che avevano originariamente i Guardiani, che inizialmente erano davvero terrificanti.

A proposito di aspetti, dopo aver passato ben 150 ore di gioco Link sembrerà davvero colossale, grazie agli incredibili equipaggiamenti indossati.

Un video divertente invece ha dimostrato che su Breath of the Wild non potremo fidarci davvero di nessuno, nemmeno del nostro cavallo.