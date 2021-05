Zelda Breath of the Wild, l’aspetto di Link dopo 150 ore di gioco è… enorme

Nonostante sia uscito ormai da diversi anni, The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua a sorprendere grazie alla mole di chicche e curiosità presenti nel capolavoro per Nintendo Switch.

L’ultima avventura di Link (se si escludono remake e spin-off) è un gioco dalle mille sorprese, come del resto i fan sui vari forum scovano giorno dopo giorno.

Dopo aver svelato il terrificante look che avrebbero dovuto avere i Guardiani, un utente di Reddit ha portato all’attenzione il protagonista Link, più in particolare l’aspetto dell’eroe di Hyrule dopo ben 150 ore di gioco.

Oltre al numero realmente sorprendente di cuori (24, da quello che è possibile notare) appare davvero incredibile l’aspetto “colossale” di Link, bardato con armature, elmo e protezioni di ogni genere, al punto da non riuscire a coglierne neanche i semplici lineamenti del viso.

Poco sotto, un breve video che mostra il salvatore di Hyrule in tutta la sua “grandezza”:

Non è chiaro nel dettaglio quale sia l’equipaggiamento in dotazione a Link nel segmento video mostrato, ma è chiaro che dopo centocinquanta ore immaginiamo che gran parte delle missioni secondarie siano state portate a compimento.

Sempre relativamente alla saga di Zelda, alcuni giorni David Howe di Powerhouse Animation aveva lasciato intendere che la compagnia potrebbe dedicarsi a una serie animata dedicata alle avventure di Link, magari proprio da fare uscire su Netflix.

Ma non solo: un altro fan della serie Nintendo ha letteralmente trasformato Zelda Breath of the Wild su Switch nello splendore degli 8K in ray tracing, rendendolo alla stregua di un nuovo di nuova generazione.

Infine, recuperate anche la nostra top ten per celebrare i 35 anni della saga con i migliori The Legend of Zelda, che Nintendo sta celebrando in questo 2021.