In attesa di Zelda: Breath of the Wild 2, ecco il demake a 8-bit del primo capitolo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei capolavori assoluti della saga, titolo ben noto tra i possessori di console Nintendo Switch (e Wii U).

In attesa di scoprire – finalmente – le novità relative al sequel ufficiale, chiamato genericamente Breath of the Wild 2, i fan si stanno sbizzarrendo con creazioni più o meno originali, ispirate proprio all’ultima avventura di Link nel mondo fantastico di Hyrule.

Ora, progetto demake creato dai fan ci mostra come sarebbe The Legend of Zelda: Breath of the Wild se fosse uscito sulla gloriosa console portatile a 8-bit targata Nintendo, ovvero il Gameboy Color.

Un video del gioco è stato pubblicato su YouTube da Ohana Studio, un team composto da una singola persona che in precedenza aveva già rilasciato un gioco ispirato a Zelda in perfetto stile GBC chiamato “The Tides of Time”. Poco sotto, il filmato (via GR+):

I fan dei classici capitoli della serie come The Legend of Zelda: Link’s Awakening verranno travolti da un’ondata di nostalgia guardando questo video, che mostra Link che combattere bestie, cacciare la fauna selvatica, raccogliere nuove armi dai nemici caduti e fare a fette i cespugli (per le rupie).

Purtroppo, però, questo sorprendente demake di The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Gameboy Color non è al momento giocabile: il creatore è sì propenso a rilasciare il gioco, slegandolo però dal marchio ufficiale Nintendo (in modo da non andare così incontro a grattacapi legali).

Speriamo che un destino simile non venga riservato al sorprendente demake PSOne di Bloodborne, il quale sembra andare spedito verso il completamento.

Ricordiamo infine che la serie di Zelda celebra nel 2021 i suoi primi 35 anni: per festeggiare l’evento, a luglio di quest’anno vedrà la luce la remaster di Skyward Sword per Switch.

Per quanto riguarda invece l’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, purtroppo c’è ancora da avere pazienza (sebbene le novità arriveranno già nei prossimi mesi dell’anno).