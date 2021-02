Zelda Skyward Sword HD, quali sono le differenze tra Switch e Wii?

Durante la serata di ieri, in occasione del lungo Direct di febbraio, Nintendo ha alzato il sipario su The Legend Of Zelda Skyward Sword HD, versione ad alta definizione del classico uscito nel lontano 2011 su console Wii.

Nonostante l’annuncio abbia sicuramente fatto piacere a un gran numero di fan delle avventure di Link, in molti si sono domandati quali e quante fossero le differenze – anche dal punto di vista puramente tecnico – rispetto alla versione uscita dieci anni fa con quella prevista nei prossimi mesi su console Nintendo Switch.

Poco sotto, trovate un’interessante video comparativa tra le due edizioni pubblicata dal sempre attivissimo canale di ElAnalistaDeBits:

L’avventura di Link, da quello che è stato annunciato ieri sera, è stata ottimizzata per Nintendo Switch con comandi di movimento più fluidi e la possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti dei Joy-Con.

La trama vedrà lo storico protagonista attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d’infanzia, Zelda.

Armato con spada e scudo, Link affronterà nemici oltre ogni immaginazione, cimentandosi allo stesso tempo con complessi enigmi (tipici della tradizione della serie). Ma non solo: l’eroe potrà anche librarsi in aria in sella a un maestoso uccello chiamato Solcanubi.

Ricordiamo anche che, sempre nel corso del direct di ieri, Eiji Aonuma ha confermato che nel corso dell’anno scopriremo novità anche su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, oltre al fatto che la Grande N avrebbe in serbo altri due capitoli “classici” della saga di Link da rilasciare nel 2021, con molta probabilità i bellissimi Zelda: Wind Waker e Zelda: Twilight Princess.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uscirà in ogni caso su Switch il 16 luglio 2021.