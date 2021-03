Bloodborne PS1, il demake è grandioso (così come questa boss fight)

Già a gennaio di quest’anno vi avevamo mostrato la sorprendente versione demake di Bloodborne, il classico soulslike di FromSoftware trasportato nella gloriosa era dei 32-bit della prima PlayStation.

Il demake è attualmente in fase di sviluppo e un nuovo aggiornamento condiviso poche ore fa ha fornito un nuovo sguardo a una battaglia contro un boss presente nell’avventura principale.

La sviluppatrice del progetto, Lilith Walther, ha infatti mostrato la battaglia contro la Cleric Beast, ben nota a chi affrontato l’avventura originale uscita su PS3. La qualità di questa versione PSX di Bloodborne – a quanto pare giocabile e funzionante – ha dalla sua anche una colonna sonora realizzata appositamente con l’ausilio di una Roland SC-88, il tutto in fase di sviluppo su Unreal Engine.

Poco sotto, il filmato originale della durata di poco più di un minuti (via Wccftech):

https://twitter.com/b0tster/status/1374102128705249282?

Al momento le indiscrezioni su un possibile remaster per PS5 e PC continuano a fare capolino di tanto in tanto nella rete, sebbene al momento né Sony né tantomeno FromSoftware sembrano essersi espresse ufficialmente sull’argomento (senza contare che proprio il team di sviluppo originale e Japan Studio sembrano non essere propense a dare un sequel alla proprietà intellettuale di proprietà di Sony.

Poco più in basso, trovate un secondo video del demake che mostra l’arma Flamesprayer in azione:

https://twitter.com/b0tster/status/1374158413182070785

Gli appassionati di soulslike avranno sicuramente avuto modo di recuperare l’ultima fatica di Bluepoint Games, ovvero il recente Demon’s Souls, reperibile in esclusiva per console PlayStation 5 e uscito solo una manciata di giorni prima del lancio della piattaforma next-gen nei negozi.

Bloodborne è disponibile invece in esclusiva assoluta per console PlayStation 4, giocabile in retrocompatibilità su PS5. L’unico modo per godersi il gioco nella gloria dei 60 FPS attualmente è utilizzare la patch creata da Lance McDonald (rigorosamente non ufficiale).