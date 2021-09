YouTuber scoprono un tesoro: 100mila dollari di videogiochi abbandonati

Pur con una storia relativamente breve, rispetto ad altri medium di intrattenimento e industrie, anche i videogiochi cominciano ad avere dei pezzi rari da collezione.

Per chi si mette in cerca di antichità, un po’ come un Nathan Drake moderno in un Uncharted in cui il tesoro di Drake è un vecchio videogioco, ci si possono togliere molte soddisfazioni.

Mentre ci si continua ad interrogare su come preservare in maniera corretta i videogiochi, dove di recente Hideki Kamiya ha tirato una bella bordata alle aziende, intanto le vecchie scatole di vecchi giochi rimangono in giro.

E succede che anche un videogioco come Skyrim venga venduto a cifre improbabili, senza nessun motivo reale se non le classiche manovre di collezionismo.

Qualcuno, ogni tanto, fa un vero e proprio colpo grosso. Come due youtuber che, come fossero in un’avventura di Tomb Raider, si sono ritrovati a scavare in una vecchia cantina trovando una fortuna: 100mila dollari di videogiochi antichi.

La storia arriva da Kotaku, e al posto di un’antica tomba di una civiltà perduta c’è una cantina frutto di un accumulo seriale di decenni.

I due content creator, Aimee e Korbin, sono i protagonisti del canale Cheap Finds Gold Mines, nel quale si possono vedere le scorribande del duo alla ricerca di oggetti antichi e preziosi nelle svendite, magazzini, e cose del genere.

Un follower del canale ha fatto la soffiata riguardo una casa “messa molto male”, che i due ragazzi non si sono fatti sfuggire. Ritrovatisi all’interno di un vero e proprio scenario da incubo, una cantina impraticabile, sporca e piena di cose, i due si sono fatti forza mano a mano che intuivano il valore di quello che stavano trovando.

Nel video che trovate qui sopra potete vedere il bottino finale della spedizione archeologica, ed è sbalorditivo. I ragazzi hanno trovato vecchie copie di grandi classici e giochi più moderni, alcune delle quali completamente sigillate, riviste e vecchie console, per un totale di 100mila dollari di valore.

Ma qual è la storia di questa cantina dei miracoli? La casa (che stava per essere demolita) era di proprietà di una persona, diventata un accumulatore seriale come reazione a causa di un trauma subito dopo la perdita di una persona cara.

Chissà che nel bottino non ci sia una vecchia copia di The Legend of Zelda, che si può vendere per cifre folli all’asta.

Oppure di Super Mario Bros, che in quanto a valore collezionistico non scherza affatto nelle case d’asta.

Il quale si è superato perché, non molto tempo fa, c’è chi ha comprato una copia originale per 2 milioni di dollari.