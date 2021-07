The Legend of Zelda, rara copia venduta ad un prezzo incredibile

The Legend of Zelda è uno dei franchise più apprezzati di Nintendo, protagonista di ogni generazione di console della casa di Kyoto, a partire dal NES.

L’attesa per il sequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild è sempre più tangibile, ma i fan hanno la possibilità di spezzarla grazie a The Legend of Zelda Skyward Sword HD, in arrivo su Nintendo Switch il 16 luglio.

La nuova versione del capitolo uscito su Nintendo Wii nel 2016 includerà sette miglioramenti nascosti, accompagnati da un nuovo sistema di controllo rivisto per l’occasione.

Malgrado l’imminente debutto di Skyward Sword HD, Breath of The Wild è sempre molto giocato, e un fan è finalmente riuscito ad aprire il “forziere impossibile”, rimasto chiuso fin dal lancio.

Il primo capitolo della saga uscì nel 1987, ben trentaquattro anni fa, e c’è ancora qualche fortunato possessore di una copia originale sigillata.

Come riportato anche da TheGamer, questo rarissimo esemplare in ottime condizioni è stato messo all’asta a un prezzo davvero esorbitante, nonostante l’innegabile valore che possiede.

Si tratta di una versione relativa al lotto “NES R“, prodotta solo per pochi mesi sul finire del 1987, e poi rimpiazzata dalla più comune variante “REV A“.

Il prodotto è proposto al prezzo di $110,000, destinato a crescere costantemente a meno che qualche collezionista non decida di mettere mano al portafoglio.

Sul sito Heritage Auction, dove l’oggetto è attualmente in vendita, è possibile leggere una nota in qui viene spiegato che «nessuna delle copie messe in vendita in precedenza è riferita a un periodo di produzione così remoto».

«Questa è l’unica versione risalente a quella fase che abbiamo mai avuto l’opportunità di offrire ai nostri clienti, e probabilmente rimarrà tale anche nei prossimi anni», conclude la descrizione.

Ma, in realtà, c’è una copia ancora più rara della “NES R”, ed è la “NES TM“. Gira voce che ne esista un unico esemplare sigillato, e molto difficilmente riuscirà a trovare uno sbocco sul mercato.

La cifra non è per tutte le tasche, ma non è un problema così grave, dato che i videogiocatori sono molto impegnati a scoprire nuovi segreti in Breath of The Wild, l’ultimo dei quali riguarda la Spada Suprema.

Le scoperte riguardano anche gli scontri: qualcuno ha trovato un modo per eliminare i nemici stando alle loro spalle ed evitando di esporsi.

Se avete gli occhi puntati sul sequel del capitolo uscito su Nintendo Switch e Wii U, dovete sapere che una feature mostrata nel nuovo trailer è “presente” nell’episodio originale.