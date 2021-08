Cartuccia Nintendo venduta per 2 milioni di dollari (sì, proprio così)

Ad aprile vi avevamo già raccontato della messa all’asta di una cartuccia originale di Super Mario Bros. per console Nintendo a 8-bit ancora sigillata, in grado di far segnare un nuovo record assoluto.

Molto prima di Nintendo Switch, era il NES a 8-bit a spopolare nelle case dei videogiocatori, sebbene qualcuno si deve essere scordato di scartare la sua copia dello storico platform.

La cartuccia aveva superato una cifra record, venendo aggiudicata per $660.000, ossia circa 561.000€ al cambio attuale.

Non male, direte voi, tanto quanto l’asta della rarissima Nintendo PlayStation, console mai nata frutto dalla collaborazione tra la casa di Kyoto e Sony.

Ora, a quanto pare, siamo andati ancora oltre: una rara copia sigillata di Super Mario Bros. è stata venduta all’asta per la cifra stratosferica di 2 milioni di dollari.

In questo modo è stato superato il precedente record di $ 1,56 milioni stabilito dalla vendita di una copia in ottime condizioni di Super Mario 64 (via GameSpot).

Infranto anche il traguardo segnato da una rara copia scatolata di Super Mario Bros. 3 che è stata messa all’asta e venduta per “soli” $ 156.000.

Secondo Rob Petrozzo, uno dei fondatori del sito di collezionismo Rally, la copia sigillata del classico del 1985 è stata acquistata da un acquirente anonimo ed è solo uno dei tanti oggetti che dimostrano che puoi dare un prezzo alla nostalgia.

Il gioco stesso è una rara e sigillata edizione “hangtab” del 1987 che è stata valutata con un quasi perfetto 9,8 A+ da Wata Games, rendendolo così solo una delle 14 copie sigillate esistenti secondo la società di classificazione dei videogiochi.

Secondo Petrozzo, l’anno scorso è stata fatta un’offerta di $ 300.000, con gli azionisti che hanno però deciso di non chiudere l’asta, aspettando una somma migliore.

Con la vendita finale di $ 2 milioni, quella pazienza ha ripagato tutti coloro che hanno investito nel gioco.

