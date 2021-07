Skyrim da record: copia venduta a 600 dollari (senza una vera ragione)

Skyrim, il quinto capitolo della popolare serie di giochi di ruolo The Elder Scrolls, è sicuramente uno dei titoli del genere più amati e rigiocati di sempre.

Nonostante il titolo sia attualmente disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass Ultimate, esistono appassionati che vogliono ancora assicurarsi una storica copia fisica del capolavoro di Bethesda, al punto da arrivare a spendere cifre eccezionali, come dimostrato dall’ultimo sorprendente caso.

La popolarità di Skyrim è dovuta anche grazie al grandissimo supporto della community: un progetto nato inizialmente come mod sta diventando un vero e proprio gioco.

Il titolo è ormai disponibile in molteplici versioni su tutte le console disponibili, anche se non esiste una vera e propria versione next-gen: un fan l’ha immaginata usando Unreal Engine 5.

Come riportato da Kotaku, un collezionista si è voluto assicurare un pezzo della storia videoludica spendendo 600 dollari per una copia di Skyrim su Xbox 360.

Si tratta di una copia praticamente immacolata del prodotto, al punto da essersi guadagnato una valutazione 9.2 da Wata, il servizio che si occupa di valutare la condizione dei videogiochi.

Tuttavia, considerando che al momento non sono nemmeno passati dieci anni dall’uscita originale del titolo, resta comunque una cifra sorprendente da spendere per il capolavoro di Bethesda.

La ragione vera e propria è da ricercarsi nel puro e semplice collezionismo: non abbiamo molte informazioni sull’acquirente, ma sappiamo che al momento non sembra interessato a rivendere la propria copia e che molto probabilmente è un appassionato di giochi Bethesda.

Se in futuro dovesse però cambiare idea, potrà però fare un’offerta per lo stesso prodotto su Heritage Auctions, il sito dove è avvenuta la transazione, per una cifra a partire da 900 dollari.

A parte il fatto che si tratta di una copia immacolata di un gioco molto popolare, non sembrano esserci delle vere ragioni dietro questo prezzo, se non la voglia di collezionare uno dei giochi più iconici di sempre in condizioni certificate come immacolate.

Va però detto che è molto più semplice mantenere intatte le condizioni di questi giochi rispetto ai titoli usciti molti anni fa: lo dimostra il fatto che la cartuccia originale di Super Mario Bros ha raggiunto una cifra record.

Resta comunque sorprendente che si sia arrivati a tale cifra per un titolo che ormai è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi esistenti, al punto di essere in grado di girare perfino su una tastiera.

A proposito di collezionismo, un altro fan ha deciso di fare un diverso tipo di investimento per dimostrare la propria passione: farsi intagliare su legno a mano la mappa di Skyrim.