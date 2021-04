Cartuccia originale di Super Mario Bros. venduta a prezzo fuori di testa: è un nuovo record

Ci sono collezionisti di cimeli videoludici, in giro per il mondo, che sono disposti a fare letteralmente carte false, pur di portare a casa dei pezzi unici che hanno segnato la storia del medium. È quello che è successo anche con la messa all’asta di una cartuccia originale di Super Mario Bros. ancora sigillata, che ha fatto segnare un nuovo record assoluto.

Ricorderete che, qualche tempo fa, aveva destato molto clamore la messa all’asta del prototipo di Nintendo PlayStation che non vide poi la luce sugli scaffali, battuto per la bellezza di $360.000. Ebbene, la cartuccia in questione ha superato quella cifra senza nemmeno trovarlo troppo difficile, venendo aggiudicata per $660.000 – circa 561.000€ al cambio attuale.

La cartuccia da record

La cartuccia in questione non solo è completamente immacolata (è ancora in una confezione in plastica sigillata), ma addirittura monta tutt’oggi la struttura che permetteva di esporla in negozio. Secondo il venditore che l’ha messa all’asta, venne acquistata nel 1985 come regalo di Natale, salvo poi venire dimenticata in un cassetto da allora. Il ritrovamento, considerando a quanto è stata battuta oggi la cartuccia, avrà reso decisamente felice il proprietario, anche tutti questi anni dopo.

In precedenza, sottolinea The Gamer, erano già emerse delle cartucce immacolate dell’originale Super Mario Bros., ma la precedente era stata valutata “9.4+” in termini di rarità e conservazione (questa è arrivata a 9,6 degli esperti) e per questo venne battuta a “soli” $114.000 la scorsa estate.

Attendiamo di scoprire, ora, se spunterà qualche altro esemplare ancora più raro e conservato in condizioni ancora migliori, che potrebbe venire messo all’asta per un prezzo più esorbitante di questo.

Super Mario Odyssey è uscito nel 2017 ed è il più recente episodio originale della saga principale di Mario

Uscito nel 1985 in Giappone (1987 in Europa), Super Mario Bros. incarna, essenzialmente, la storia dei videogiochi. Il titolo firmato da Nintendo fu un grande successo e capostipite di un franchise che rese Mario – già comparso in realtà anche in Donkey Kong – una vera e propria icona nota perfino a chi non mastica di videogiochi.

La più recente uscita completamente originale della saga principale, Super Mario Odyssey, è arrivata nel 2017 e ha avuto un successo di critica per la sua capacità di rinfrescare la formula tradizionale dei videogiochi Mario. Se ne avete in casa una copia originale e sigillata e, non sappiamo come, riuscite a resistere dallo scartarla e giocarci, sappiate che tra trentasei anni potrebbe (forse) fare la vostra fortuna.