Yoko Taro di NieR sta lavorando a un nuovo gioco “invendibile e inspiegabile”

Il ben noto Yoko Taro è diventato famoso col tempo grazie ai suoi titoli contraddistinti da personaggi stravaganti, da un design fuori di testa e da una forte sensazione di malinconia che pervade spesso e e volentieri l’avventura principale.

Salito agli onori della cronaca con il franchise di NieR, sembra che Taro sia ora al lavoro su un nuovo videogioco che promette di essere ancora più strano e interessante rispetto a quelli visti in passato.

A confermare la cosa è stato Yosuke Saito, producer di Square Enix, durante il primo live streaming ufficiale di NieR Replicant (via Gematsu). Ecco le parole di Taro in persona, poco più in basso:

Sarà un gioco un po’ insolito, ho creato qualcosa di misterioso che non ho idea di come spiegare al pubblico o vendere.

Un'immagine di Replicant (a pesca).

Saito ha inoltre rassicurato il pubblico circa il fatto che il nuovo progetto sarà qualcosa di assolutamente “nuovo e nostalgico”, assicurando in ogni caso che riuscirà a vendere il giusto numero di copie.

I dettagli sul gioco (inclusa anche la storia e i personaggi principali che faranno da sfondo alla vicenda) non sono stati rivelati, sebbene il coinvolgimento di Taro rassicura circa un livello qualitativo generale abbastanza elevato.

