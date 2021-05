Xbox Store, sconti su giochi Series X fino all’85%

Tornano puntuali come ogni settimana le Promozioni Gold su Xbox Store, che offrono sconti vantaggiosi su tanti giochi disponibili su Xbox Series X|S e Xbox One.

Queste offerte sono disponibili in esclusiva per gli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate e permetteranno di accedere a sconti fino all’85% su molteplici titoli.

Ricordiamo che si tratta solo di una delle tante promozioni disponibili per gli abbonati al servizio, tra cui ricordiamo che c’è anche la possibilità di giocare gratuitamente con alcuni giochi per il weekend: nello scorso fine settimana erano disponibili due big.

Tra le Promozioni Gold della scorsa settimana è stato particolarmente sorprendente trovare un big appena uscito, scontato per l’occasione del 25%.

Partono le nuove Promozioni Gold della settimana su tanti giochi Xbox Series X|S.

Nel caso ve lo foste perso, sarete felici di sapere che l’offerta su Outriders è stata rinnovata anche per questa settimana: avrete dunque altri sette giorni di tempo per poter recuperare Outriders e farlo vostro per sempre con lo sconto del 25%.

Particolarmente interessante anche la promozione su Judgment, reso disponibile su Xbox Series X|S solo il mese scorso: lo spin-off di Yakuza è stato particolarmente apprezzato, al punto che riceverà un sequel, ed è attualmente disponibile anch’esso con il 25% di sconto.

Segnaliamo anche l’offerta dedicata a Dragon Ball FighterZ, che i fan del popolare anime e manga non dovrebbero farsi sfuggire: la FighterZ Edition, che include anche il primo season pass del gioco, è infatti disponibile con un impressionante 85% di sconto.

Di seguito vi proponiamo una nostra selezione delle tante Promozioni Gold disponibili su Xbox Store:

Outriders

Judgment

Dragon Ball Fighterz – FighterZ Edition

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition

Forza Motorsport 7 Ultimate Edition

Mega Man X Legacy Collection 1+2

NBA 2K21

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Si tratta solo di una piccolissima parte delle molteplici offerte attualmente presenti sui titoli presenti su Xbox Store: potete consultare voi stessi la lista completa ed accedere alle relative pagine per l’acquisto cliccando qui, per non perdervi nemmeno una promozione.

Vi ricordiamo che le seguenti offerte termineranno ufficialmente l’1 giugno 2021: la prossima settimana arriveranno infatti le nuove Promozioni Gold, che sostituiranno gli sconti attualmente presenti.

Se siete curiosi di scoprire quali giochi usciranno su Xbox in questi giorni, abbiamo elencato tutte le uscite della settimana: oggi è il giorno di Biomutant.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno godere non solo di queste promozioni, ma anche di tantissimi giochi sul catalogo: un grande strategico arriverà al day one, ma solo su PC.

Gli utenti console potranno invece scoprire, sempre al day one, di un nuovo action RPG, di cui sarà disponibile anche una demo gratis.