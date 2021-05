Xbox, le uscite della settimana per One e Series X (24-30 maggio)

Xbox ha appena reso noto con un post nel proprio blog quali saranno le uscite su Xbox One e Xbox Series X per questa settimana, da oggi fino a domenica 30 maggio.

Tra questi sarà disponibile anche un nuovo gioco scaricabile gratuitamente al day one su Xbox Game Pass, il che rende questa settimana di gaming molto interessante per gli utenti Microsoft.

Tra i titoli più attesi dai fan c’è sicuramente Biomutant, che al momento potrà girare in 4K solo su Xbox Series X: nella versione PS5 gli sviluppatori sono stati costretti a disattivarlo per problemi di stabilità.

Su Xbox Game Pass è invece in arrivo MechWarrior 5: Mercenaries, che ci permetterà di guidare i giganteschi battlemech e che arriverà al day-one sul servizio in abbonamento insieme a tanti altri giochi.

Ecco le uscite della settimana su Xbox One e Xbox Series X|S.

L’0pen world pubblicato da THQ Nordic e realizzato da Experiment 101 sarà disponibile già a partire da domani 25 maggio 2021 e rappresenta, probabilmente, la più grande uscita della settimana per il mercato console in generale.

Servirà a tutti gli effetti ad aprire la strada a tanti altri titoli in uscita durante la settimana per tutti gli utenti Xbox, sia per lo stesso 25 maggio che per i giorni successivi.

Di seguito vi lasciamo dunque alla lista ufficiale dei nuovi giochi in uscita su Xbox One e Xbox Series X, fino al 30 maggio:

25 maggio

Biomutant (Xbox One)

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs (Xbox Series X|S)

Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2 and 3 (Xbox One)

King of Seas (Xbox One)

Saints Row The Third Remastered (Xbox One)

26 maggio

Mutazione (Xbox One)

Rekt! High Octane Stunts (Xbox One)

27 maggio

Horse Club Adventures (Xbox One)

MechWarrior 5: Mercenaries (Xbox One + Xbox Game Pass)

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (Xbox One)

28 maggio

Crossbow Crusade (Xbox One)

Eagle Island Twist (Xbox One)

Eight Dragons (Xbox One)

Family Mysteries 3: Criminal Mindset (Xbox One)

Gold Rush: The Game (Xbox One)

Long Ago: A Puzzle Tale (Xbox One)

Super Arcade Soccer 2021 (Xbox One)

Trenga Unlimited (Xbox One)

Tra questi, gli unici ottimizzati specificatamente per poter sfruttare pienamente le caratteristiche di Xbox Series X sono la divertente commedia open world An Airport for Aliens Currently Run by Dogs e Saints Row The Third Remastered, entrambi in uscita il 25 maggio.

Nella stessa giornata uscirà infatti anche Biomutant, che sebbene riesca a girare in 4K resta comunque un titolo disegnato principalmente per Xbox One.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre godersi il nuovo MechWarrior 5: Mercenaries, che dopo essere uscito su PC è pronto a sbarcare su console senza costi aggiuntivi.

A chiudere la settimana ci pensano diversi titoli indie interessanti, tra cui il divertente e rilassante puzzle 3D Trenga Unlimited, giocabile sia da soli che in compagnia.

Gli utenti Xbox One e Xbox Series X avranno dunque tantissimi titoli che potranno giocare, soprattutto se sono abbonati a Xbox Game Pass: un nuovo action RPG è infatti in arrivo fin dal day one.

Fino a domani gli utenti avranno inoltre tempo per approfittare degli sconti settimanali, tra i quali c’è anche un titolo big uscito da poco.

Alla fine del mese purtroppo un ulteriore titolo big abbandonerà il catalogo di Xbox Game Pass: suggeriamo dunque ai giocatori di approfittare dei titoli gratuiti prima che sia troppo tardi.