Due giochi gratis Xbox disponibili da oggi per il weekend: ci sono due big

Xbox ha appena annunciato i prossimi giochi gratis disponibili per il download per tutto il weekend, rinnovando l’iniziativa Xbox Free Play Days: questa settimana le proposte sono particolarmente interessanti in quanto saranno disponibili anche due big.

La promozione è valida esclusivamente per tutti coloro che sono abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, mentre i titoli di questa settimana saranno disponibili a partire da oggi.

Si tratta solo di una delle tante iniziative riservate agli abbonati, come gli sconti proposti ogni settimana su tanti prodotti: fino alle prossime promozioni potrete risparmiare anche su un ulteriore big appena uscito.

Anche lo scorso fine settimana è stato reso disponibile gratuitamente un titolo di spessore, NBA 2K21, ma questa settimana Microsoft ha deciso di proporre due titoli imperdibili per tutti i giocatori.

Ecco i nuovi giochi Xbox gratuiti del fine settimana.

Gears 5 e F1 2020 sono infatti i videogiochi gratis scelti da Xbox da poter giocare gratuitamente questo weekend, disponibili per il download a partire da oggi fino a domenica 23 maggio.

Ricordiamo che Gears 5 è già disponibile all’interno di Xbox Game Pass, ma per chi fosse unicamente abbonato a Xbox Live Gold si tratta di un’eccellente opportunità per provare questa bellissima esclusiva.

F1 2020 è invece l’ultimo titolo dedicato alla storica competizione automobilistica: gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate fino ad ora avevano potuto giocare gratuitamente solamente all’edizione 2019.

Da oggi e per tutto il weekend potranno invece mettere le mani anche sull’ultima versione dedicata allo scorso campionato, in attesa di F1 2021, attualmente previsto per il 16 luglio 2021.

Anche questo fine settimana, gli utenti Xbox avranno dunque due interessantissimi giochi gratuiti con cui passare le proprie giornate divertendosi.

Nella nostra recensione di Gears 5 vi avevamo raccontato che si tratta della naturale evoluzione della serie e che è un titolo che osa su più fronti, con una campagna che presenta coraggiose decisioni narrative e di design.

Allo stesso tempo, nella nostra recensione di F1 2020 abbiamo invece sottolineato come il titolo offre l’esperienza più completa possibile, con nuovi dettagli e nuovi contenuti per tutti i piloti.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, vi ricordiamo di tenere d’occhio l’Epic Games Store: oggi sarà infatti svelato il prossimo misterioso titolo gratuito.