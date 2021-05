Xbox Game Pass: nuovo action RPG arriva al lancio, e c’è una demo gratis

Dalle pagine di Xbox Wire arriva l’annuncio che un nuovo action RPG sarà disponibile fin dal day one, quest’autunno, su Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass continua ad aggiungere nuovi titoli, spesso e volentieri sin dal giorno del lancio, e la giornata di oggi non costituisce un’eccezione.

Soltanto questa settimana abbiamo visto la lineup rimpolparsi con nuove scelte, con tante che sono state destinate a cloud e PC.

Tuttavia, per alcuni ingressi di primo pelo, ci sono ogni mese degli abbandoni e anche alla fine di maggio assisteremo a degli addii.

Su Xbox Wire, blog ufficiale di Microsoft, è arrivata oggi la conferma dell’arrivo di The Riftbreaker fin dal day one su Xbox Game Pass.

Il gioco è un action RPG con visuale isometrica fuso a meccaniche da base builder e survival, in cui vestiremo i panni del capitano Ashley Nowak, membro della formazione d’elite Riftbreaker.

Lo sviluppo è affidato a Exor Studios, mentre il progetto è confermato anche per PC via Steam ed Epic Games Store, e PlayStation 5.

Armata di una potente mecha-suit, Nowak viaggia verso un pianeta distante chiamato Galatea 37 con il compito di preparare quesot nuovo mondo per la colonizzazione umana.

L’arrivo di The Riftbreaker su Xbox Game Pass è stato confermato per le console Xbox e i PC Windows, in simultanea su tutte le piattaforme, in autunno.

La buona notizia è che una demo gratuita, The Riftbreaker: Prologue, è già disponibile per PC sul Windows Store. Si tratta di un episodio separato, ambientato prima dell’inizio della campagna storia.

In tema di RPG, gli abbonati a Xbox Game Pass avevano già ricevuto grandi novità di recente e in particolare dal mondo di Dungeons & Dragons.

Electronic Arts ha da poco aperto, inoltre, alla possibilità che ci sia un matrimonio tra Mass Effect Legendary Edition e il servizio, magari proprio tramite EA Play.

Sebbene non sia un RPG, è un altro titolo su cui potrete perdere centinaia di ore (confermiamo per esperienza personale): Snowrunner è giunto da pochissimi giorni nella libreria on demand per Xbox e PC.