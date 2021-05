Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è un big appena uscito

Anche questa settimana sono tornate le Promozioni Gold, le offerte di Xbox Store per gli abbonati che offrono eccezionali sconti su tantissimi giochi in catalogo.

I Deals With Gold si rinnovano ogni martedì e sono riservati agli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: questa settimana sono disponibili offerte fino al 90% su molti titoli Xbox Series X|S e Xbox One.

Nel caso foste interessati all’abbonamento di Microsoft, segnaliamo che attualmente per i nuovi iscritti è in promozione a solo 1 euro per 3 mesi.

La scorsa settimana, tra le tante offerte presenti su Xbox Store, avevamo segnalato le promozioni dedicate ad Assassin’s Creed Valhalla, l’incredibile open world di Ubisoft.

Tra le offerte Xbox Store di questa settimana c'è anche Outriders.

Se non eravate riusciti ad approfittarne, sarete felici di scoprire che le offerte sono state rinnovate anche per questa settimana, con sconti del 33% sulla versione standard e del 25% sulle edizioni Gold e Ultimate.

Tra le nuove promozioni che invece vale la pena segnalare c’è anche quella dedicata ad uno sparatutto RPG big uscito appena un mese fa: stiamo parlando naturalmente di Outriders, attualmente in offerta con il 25% di sconto.

Particolarmente allettanti anche le offerte dedicate a diversi titoli indie di Xbox, tra i quali segnaliamo imperdibili perle come Cuphead e Undertale in offerta.

L’offerta più vantaggiosa è invece sicuramente quella riservata ad Anodyne, un’avventura indie in 16-bit disponibile alla modica cifra di 0,99€ grazie ad uno sconto del 90%.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle Promozioni Gold disponibili su Xbox Store solo per questa settimana:

Potete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili cliccando qui o semplicemente accedendo all’apposita sezione delle promozioni tramite la vostra console.

Vi ricordiamo che, come di consueto, queste promozioni saranno valide fino al prossimo martedì: il 25 maggio saranno dunque sostituite dalle nuove promozioni Gold.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass, segnaliamo che da oggi sul catalogo sarà disponibile senza costi aggiuntivi anche Snowrunner.

In futuro non si esclude anche l’arrivo del nuovissimo Mass Effect Legendary Edition: EA ha infatti aperto ad una possibile inclusione nel servizio.

Al day one i fan potranno anche godere di un nuovo RPG, in arrivo al mese prossimo ed appartenente alla famosa serie Dungeon & Dragons.