Xbox Game Pass, nuovo gioco in arrivo al day one (ma solo su PC)

Victoria III è realtà. Il reveal è avvenuto nel corso della PdxCon 2021, e adesso è Microsoft a rilanciare con una notizia ugualmente degna di nota: il titolo arriverà al day one su Xbox Game Pass per PC.

L’atteso successore del secondo capitolo della serie strategica di Paradox Interactive (uscito nel 2010), ha fatto sognare i fan per anni, tra richieste della community e sporadiche allusioni sulle pagine social della software house, ma adesso è finalmente pronto a trasportare i giocatori nell’epoca vittoriana.

Si tratta di un altro colpo grosso per Microsoft, sempre attenta a proporre contenuti di spessore nel suo servizio in abbonamento. Da qualche giorno si parla anche dell’arrivo (ancora privo di conferme) di Mass Effect Legendary Edition, e la stessa EA si è recentemente espressa in merito.

Mentre le new entry si preparano all’approdo su Xbox Game Pass nel prossimo futuro, altri big di notevole caratura sono pronti a ritirarsi: alcuni capitoli di una serie molto amata diranno addio al catalogo a partire dal 30 maggio.

La notizia dell’arrivo di Victoria III al lancio sul servizio di Microsoft per PC è stata comunicata tramite il seguente tweet:

There are strategy games, then there are GRAND strategy games Victoria 3 is the latter and it's coming day 1 pic.twitter.com/SQNer5LQQk — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) May 21, 2021

«Ci sono strategy game, e ci sono GRAND strategy game. Victoria III è l'ultimo. E arriverà al day one».

Questo il commento ufficiale, privo di una finestra di lancio, al quale è stato allegato un breve video di presentazione, perfetto per rendere l’idea del periodo storico in cui il gioco ci permetterà di agire.

Il grand (come sottolineato dal tweet) strategy di Paradox Entertainment va ad aggiungersi a una lunga serie di prodotti di rilievo che hanno tutte le carte in regola per rendere felici gli appassionati di ogni genere videoludico presente sul mercato.

In questo caso, anche i fan degli strategici avranno pane per i loro denti (su PC). Nel nuovo capitolo della serie vedremo alcuni elementi ampliati rispetto ai predecessori, che consentiranno ai giocatori una notevole varietà di approccio.

Il sequel di Victoria II includerà un nuovo sistema diplomatico che indurrà gli utenti a giocare d’astuzia, tenendo ben presenti le possibili reazioni degli altri stati e il rischio di inimicarsi (o farsi alleate) alcune grandi potenze.

Il catalogo di Xbox Game Pass porta a casa l’ennesimo successo, ma per i giocatori meno inclini ai titoli strategici è in arrivo un nuovo action RPG di ambientazione spaziale, anche in questo caso a partire dal day one: si tratta di The Riftbreaker, in cui avremo il compito di colonizzare un pianeta sconosciuto.

Se gli RPG sono la vostra passione, vi interesserà sapere che un titolo basato sull’universo di Dungeons & Dragons è pronto ad atterrare sul servizio di Microsoft proprio in occasione del lancio, previsto per il 22 giugno.

La lineup di Maggio ha appena visto l’ingresso di quindici nuovi titoli, in grado di arricchire non solo l’offerta proposta su console, ma anche quella su PC, vittima, secondo alcuni, di un trattamento secondario rispetto a quello riservato all’utenza Xbox.