Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è un’amata saga Ubisoft

Xbox Store ha appena rinnovato l’appuntamento settimanale con le nuove offerte su tanti giochi di Xbox Series X|S e Xbox One, con giochi scontati fino al 90%.

In occasione dell’imminente arrivo del sesto capitolo della saga, sullo store sono disponibili tante offerte dedicate al franchise di Far Cry, oltre a molteplici differenti sconti sugli altri giochi in catalogo.

Ricordiamo inoltre che sullo store è ancora disponibile la Ultimate Game Sale, la grandissima svendita estiva che include big appena usciti: potrete risparmiare su questi titoli fino al 5 agosto.

Durante la giornata di ieri è stato possibile ottenere gratuitamente per un periodo limitato un action RPG importante: tuttavia deve essersi trattato di un errore, dato che già da oggi non è più possibile riuscire a giocare a questo titolo, pur avendolo scaricato in precedenza.

Ad ogni modo, su Xbox Store potrete trovare in offerta per pochi giorni tutti i capitoli della saga di Ubisoft, tra cui segnaliamo anche il recente Far Cry 5, disponibile nell’edizione base a soli 10,49€ con lo sconto dell’85%.

Si tratta anche dell’offerta più vantaggiosa tra quelle disponibili per il franchise, che vi permetterà di risparmiare comunque cifre importanti anche sui bundle e su tutti gli altri episodi a partire da Far Cry 2.

Ovviamente i capitoli di questa saga non sono stati gli unici ad essere scontati per questa settimana: tra le offerte più vantaggiose segnaliamo infatti Where the Bees Make Honey, un puzzle adventure che include una storia ben curata e che è disponibile a soli 99 centesimi.

Sono inoltre state rinnovate le Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold: tra le tante offerte disponibili segnaliamo Dead Island Collection, che include sia il capitolo originale che Riptide.

Di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione delle nuove offerte disponibili su Xbox Store, ricordandovi che sono comunque ancora disponibili quelle relative alla Ultimate Game Sale:

Se volete consultare tutti gli sconti attualmente disponibili su Xbox Store e non perdervi nemmeno un’offerta, potete consultare il link seguente e scorrere accuratamente la lista.

Vi ricordiamo che le offerte sul franchise di Far Cry termineranno fra 3 giorni, mentre per le ulteriori promozioni avrete una settimana di tempo, più precisamente fino al prossimo martedì, giornata in cui arriveranno nuovi imperdibili sconti.

Da oggi potrete inoltre scaricare due dei nuovi giochi gratis di agosto disponibili con Games With Gold: le scelte di questo mese sono autentiche perle.

Un’esclusiva Xbox sta per lasciare lo store dopo soli 4 anni: per l’occasione, Xbox Store ha deciso di scontarla del 75% fino al giorno in cui sarà ufficialmente rimossa.

Xbox ha reso molto semplice l’installazione di SSD esterni: la casa di Redmond ne ha approfittato per lanciare una frecciata nei confronti di PS5, dove il processo è invece molto più complicato.