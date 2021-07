Esclusiva Xbox rimossa dallo store dopo soli 4 anni

Microsoft ha appena annunciato che Forza Motorsport 7, l’ultimo capitolo principale della simulazione automobilistica in esclusiva, ha appena raggiunto la fase end of life.

Questo significa che a breve non sarà più possibile acquistare Forza Motorsport 7: il titolo di Turn 10 sarà rimosso da Xbox Store, rendendo impossibile ottenerne anche i contenuti aggiuntivi.

Al momento non abbiamo molte notizie sul prossimo capitolo della serie, ma gli sviluppatori hanno anticipato che sarà disponibile su Xbox Game Pass e che sarà una reimmaginazione del franchise.

Il titolo dovrebbe uscire in esclusiva su Xbox Series X, nonostante un indizio sembrasse aver anticipato la possibile uscita su Xbox One.

Come riportato da Eurogamer.net, Turn 10 ha ammesso sui propri profili social che, come accaduto per i precedenti capitoli della serie, la situazione è stata necessaria per via di problemi legati alla durata delle licenze.

Dopo soli 4 anni, Forza Motorsport 7 non sarà dunque più acquistabile su Xbox Store: il titolo sarà rimosso ufficialmente a partire dal 15 settembre.

Not dumb at all! Forza games have to go unlisted after several years because the third party licenses that we use to feature real-world cars, tracks and other elements will begin to expire.

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) July 29, 2021