Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: è un action RPG importante

Xbox Store sta regalando a sorpresa in queste ore un nuovo gioco gratis per i suoi utenti, e si tratta di un action RPG hack and slash, appartenente ad una saga molto importante.

Si tratta di Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, l’edizione del terzo capitolo della saga Activision Blizzard che include il gioco base e l’omonima espansione.

Il titolo è un bonus disponibile esclusivamente per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, seppur non faccia ufficialmente parte dei nuovi giochi inclusi con Games With Gold.

Similmente a quanto accaduto con uno degli ultimi giochi offerti gratuitamente da Xbox, non essendo stato annunciato ufficialmente, sarà necessario seguire una determinata procedura prima di poter riscattare il titolo.

Provando ad accedere alla pagina ufficiale via browser di Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, il titolo non risulterà tecnicamente scaricabile gratuitamente, nemmeno dopo aver fatto il login.

Nel caso il vostro account possieda un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, vi basterà semplicemente cercare il gioco tramite la vostra console.

A quel punto, avrete l’opzione di poterlo scaricare e installare il nuovo gioco gratis sulla vostra Xbox di riferimento, selezionando l’apposito pulsante:

Se avrete effettuato questa operazione correttamente, adesso la pagina ufficiale via web di Xbox Store vi permetterà di installare sul vostro dispositivo Diablo III grazie alla vostra iscrizione Gold.

Non essendo arrivato alcun annuncio ufficiale né da parte di Microsoft né di Activision Blizzard, ed essendo possibile ottenerlo esclusivamente accedendo sulla vostra console, non è chiaro se si tratti di un ulteriore regalo rilasciato in anticipo o di un semplice errore.

In ogni caso, vi suggeriamo di approfittare di questa occasione per scaricare e godervi fin da subito il terzo capitolo della popolare saga hack and slash di Activision Blizzard.

