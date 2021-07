Games With Gold, i giochi gratis di Xbox per agosto (e sono quattro perle)

Microsoft ha svelato i giochi gratis di Xbox per il mese di luglio, offerti come parte dell’iniziativa Games With Gold.

Games With Gold è riservata agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, ed è diviso in due tronconi lungo il mese.

Soltanto poche settimane fa era arrivato un raro bonus per luglio, con un picchiaduro non previsto nel classico conteggio dei quattro incluso a sorpresa.

Per il mese che volge al termine, la lineup aveva previsto un listino di titoli piuttosto interessante, tra cui il classico Conker.

Who’s ready for some free games? We’re happy to reveal next month’s Games with Gold selections are Darksiders III and Yooka-Laylee, with classic titles Lost Planet 3 and Garou: Mark of the Wolves available via Backward Compatibility. https://t.co/InmY9e1Dkn — Xbox Wire (@XboxWire) July 28, 2021

La lista del prossimo mese per Games With Gold, riservato agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold, comprende:

Darksiders III | dall’1 al 31 agosto

dall’1 al 31 agosto Yooka-Laylee | dal 16 agosto al 15 settembre

dal 16 agosto al 15 settembre Lost Planet 3 | dall’1 al 15 agosto

dall’1 al 15 agosto Garou: Mark of the Wolves | dal 16 al 31 agosto

Darksiders III è l’apprezzato hack and slash action adventure di THQ Nordic per Xbox One, mentre Yooka-Laylee è diametralmente opposto con il suo gameplay da platform 3D.

Su Xbox 360 abbiamo due titoli classici, come Lost Planet 3 (per chiudere il cerchio con gli altri giochi della trilogia portati nei mesi scorsi) e Garou: Mark of the Wolves, ultimo ingresso della serie Fatal Fury.

Come segnalato da Microsoft, i giochi arrivano con un valore pari a $129,97 e un punteggio massimo Gamerscore sbloccabile di 3200.

Tutti i titoli sono fruibili anche sulle console next-gen della famiglia, com’è tradizione, grazie alla loro retrocompatibilità.

Per una manciata di giorni ancora sarà possibile continuare a riscattare i giochi della scorsa infornata, per cui, se siete abbonati, non dimenticate di farlo.

La buona notizia di oggi fa il paio con le stime di vendita di Xbox Series X|S, che sorridono alla piattaforma di Microsoft.

Inoltre, giunge in un mese particolarmente florido per l’universo Xbox, che a luglio vedrà innesti di spessore su Xbox Game Pass.

In termini di portfolio, la console di Redmond ha appena dato il benvenuto a Microsoft Flight Simulator, del resto, e si tratta di un’esclusiva forse sottovalutata.