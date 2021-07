Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono big appena usciti

Xbox Store ha rinnovato come ogni settimana le offerte disponibili sul proprio store, inaugurando anche una nuova serie di promozioni disponibili su tantissimi prodotti in catalogo, tra cui big imperdibili.

Come ogni martedì sono state inoltre rinnovate le Promozioni Gold, con sconti disponibili esclusivamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, seppur in quantità minore vista la presenza della Ultimate Game Sale.

Per accedere alla Ultimate Game Sale non sarà necessario disporre di alcun abbonamento: tra i giochi scontati è disponibile anche un big che sta per lasciare Xbox Game Pass dopo solo 3 mesi.

Si tratta di una serie di sconti che include moltissimi dei big disponibili nel catalogo Xbox Series X|S, tra i quali segnaliamo nuovamente Mass Effect Legendary Edition, già presente nelle promozioni della scorsa settimana.

La trilogia remastered del Comandante Shepard è infatti uno degli sconti principali di questa serie di offerte che, proprio come nella scorsa occasione, potrà essere vostra con uno sconto del 25%.

Oltre al già citato Mass Effect Legendary Edition, tra gli sconti di questa settimana potrete trovare anche Biomutant, l’apprezzato open world pubblicato da THQ Nordic, che potrà essere vostro con uno sconto del 10%.

Tra i big più recenti usciti su Xbox potrete trovare anche NieR Replicant e Outriders, entrambi acquistabili a meno di 45 euro grazie ai rispettivi sconti del 35% e del 25%, oltre ad un vantaggioso sconto del 50% su Call of Duty Black Ops Cold War.

Per quanto riguarda invece le Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli abbonati Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, segnaliamo in particolare lo sconto su Deus Ex Mankind Divided: potrà essere vostro a soli 4,49€ con un generoso sconto dell’85%.

Tra le offerte più vantaggiose vogliamo segnalare quella legata a Titanfall 2 Ultimate Edition, disponibile a soli 2.99€ grazie allo sconto del 90%.

Di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione delle tantissime offerte disponibili su Xbox Store grazie a Ultimate Game Sale e alle Promozioni Gold:

Se non volete perdervi nemmeno una delle offerte disponibili su Xbox Store, potete cliccare qui e scorrere la lista completa delle promozioni attive: vi ricordiamo che le offerte della Ultimate Game Sale termineranno il 5 agosto, mentre i Deals With Gold scadranno martedì 2 agosto.

Nel caso desideriate recuperare un gioco gratis su Xbox, vi spieghiamo come scaricare senza costi aggiuntivi un nuovo titolo gratuito.

Da oggi gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno inoltre accedere ad una nuova esclusiva, mentre fra pochi giorni arriveranno ulteriori titoli in catalogo.

Il team che ha realizzato Gears 5 ha inoltre mostrato da poco una tech demo next-gen, che mostra il potenziale di Unreal Engine 5 su Xbox Series X.