Xbox Store invaso da nuovi sconti fino al 90%: ecco i migliori

Xbox Store ha rinnovato ancora una volta la propria selezione di offerte con tanti nuovi sconti settimanali: tutti i fan delle console di casa Microsoft potranno dunque risparmiare fino al 90% su tanti dei giochi più amati.

Tra le tante nuove offerte disponibili non potevano naturalmente mancare le Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), oltre a numerose selezioni adatte ai fan di ogni genere.

Questa settimana lo store di casa Microsoft ha deciso inoltre di confermare i Super Risparmi, che vi avevamo già segnalato la scorsa settimana: per quanto riguarda invece le nuove offerte più interessanti, vogliamo segnalare i numerosi sconti dedicati a Fallout, in occasione del suo 25esimo anniversario.

Dopo che Bethesda ha già proposto in prova gratuita per una settimana Fallout 76, arrivando perfino a regalarlo gratis agli utenti iscritti a Prime Gaming, Xbox Store non solo ha messo in promozione l’edizione console al 75%, ma offre la possibilità di recuperare, ad esempio, New Vegas e il quarto capitolo della saga al 75% in meno.

Un’altra promozione molto interessante è sicuramente quella dedicata agli sparatutto più amati: troverete ad esempio Red Dead Redemption 2 e Far Cry 6 Deluxe Edition in sconto al 60%, oppure Borderlands The Handsome Collection al 75% in meno.

Questa promozione include anche uno degli sconti più generosi disponibili attualmente su Xbox Store: Homefront The Revolution può infatti essere vostro con una incredibile riduzione di prezzo del 90%.

Queste sono solo alcune delle tante offerte attualmente disponibili, motivo per il quale vi invitiamo a consultare la lista completa al seguente indirizzo: di seguito, vi proporremo invece i migliori nuovi sconti di Xbox Store, selezionati dalla nostra redazione.

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Assassin’s Creed Origins — 80% di sconto

— 80% di sconto Back 4 Blood — 60% di sconto

— 60% di sconto Batman: Arkham Knight — 67% di sconto

— 67% di sconto Borderlands: The Handsome Collection — 75% di sconto

— 75% di sconto Bully Scholarship Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Dragon Ball Xenoverse — 85% di sconto

— 85% di sconto Fallout New Vegas — 75% di sconto

— 75% di sconto Fallout 4 — 75% di sconto

— 75% di sconto Far Cry 6 Deluxe Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Grand Theft Auto V — 67% di sconto

— 67% di sconto Homefront: The Revolution — 90% di sconto

— 90% di sconto La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra — 70% di sconto

— 70% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — 40% di sconto

— 40% di sconto Max Payne 3 — 65% di sconto

— 65% di sconto Mortal Kombat 11 — 70% di sconto

— 70% di sconto Prey — 80% di sconto

— 80% di sconto Red Dead Redemption 2 — 60% di sconto

— 60% di sconto The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto WWE 2K22 Cross-Gen Bundle — 50% di sconto

E se siete alla ricerca di ulteriori giochi da provare su console, ma senza alcun costo aggiuntivo, vi ricordiamo che da oggi è disponibile su Xbox Game Pass un nuovo titolo gratis a sorpresa.