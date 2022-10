Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile a sorpresa da oggi

Mentre il pubblico è ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre, il servizio in abbonamento ha avuto l’occasione di fare un gradito annuncio a sorpresa.

A partire da oggi sarà infatti già possibile scaricare un nuovo omaggio gratuito, che nelle prossime ore sarà introdotto nel catalogo del servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon).

Xbox Game Pass ha infatti svelato che Chivalry 2 sarà presto disponibile senza alcun costo aggiuntivo, proponendo così divertenti battaglie multiplayer su larga scala a sfondo medievale.

Da oggi 4 ottobre 2022 sarà dunque ufficialmente disponibile: si tratta della prima nuova aggiunta del mese, in attesa di capire quali altri titoli rimpiazzeranno i 6 giochi gratis che diranno addio al catalogo tra pochi giorni.

Cronache di un assedio che promette un alto tasso di spettacolarità.

Ricordiamo che in Chivalry 2 potrete affrontare battaglie con 64 giocatori in contemporanea, affrontando assalti su larga scala ambientati in epoca medievale e che, trattandosi di un titolo multiplayer, diventa ancora più divertente se giocato in compagnia.

Chivalry 2 is coming tomorrow and you're gonna need a battlecry. Drop emojis below to paint a picture of how you'll be yelling in battle pic.twitter.com/nIRvqNIaHS — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 3, 2022

Curiosamente, non sarà l’unico titolo medievale disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass: Game Rant ricorda infatti che a partire dal 6 ottobre sarà lanciato ufficialmente anche Medieval Dynasty sul servizio in abbonamento.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Chivalry 2 non è stato ancora reso disponibile per il download, motivo per il quale vi invitiamo a tenere d’occhio le app ufficiali nelle prossime ore per essere pronti a divertirvi il prima possibile con i folli assalti su larga scala.

Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sul prossimo gioco gratis in arrivo, sulle nostre pagine potete trovare la recensione completa di Chivalry 2. Vi terremo prontamente aggiornati non appena sapremo con certezza quali saranno gli ulteriori titoli in arrivo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli utenti iscritti all’abbonamento Ultimate possono approfittare di un vantaggio molto interessante: Microsoft vi permette infatti di accedere gratuitamente al servizio in streaming Paramount+ per 30 giorni.