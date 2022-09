Xbox Store svela tanti nuovi «Super risparmi» fino al 90%: ecco i migliori

Xbox Store ha dato ufficialmente il benvenuto a tantissimi nuovi sconti settimanali molto interessanti: i giocatori potranno infatti risparmiare fino al 90% sui loro prossimi giochi preferiti, grazie a tate promozioni dedicate ai titoli più amati.

Sono infatti tornati gli attesi «super risparmi» del negozio digitale di casa Xbox, insieme a tante altre promozioni come gli sconti dedicati ai picchiaduro e i nuovi Deals With Gold, riservati a chi è attualmente iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Gli utenti che potranno accedere a queste offerte potranno accedere a uno dei nuovi sconti più interessanti della settimana: è infatti già disponibile in offerta Saints Row, l’ambizioso reboot della saga open world di Volition uscito soltanto un mese fa.

Grazie alle nuove Promozioni Gold, potrete scegliere di acquistare questo nuovo folle capitolo con una riduzione di prezzo del 25%, sia sull’edizione standard che sulla Platinum Edition dedicata.

Tutti gli altri sconti attualmente disponibile, inclusi i già citati saldi Super Saver, sono invece disponibili per tutti gli utenti senza alcuna limitazione: grazie a queste promozioni potrete risparmiare cifre importanti su alcune delle saghe più amate di sempre, come Dragon Ball Z, Crash Bandicoot, Far Cry, Star Wars e tante altre ancora.

Tra le nuove offerte particolarmente interessanti vogliamo però segnalarvi i saldi dedicati ai picchiaduro, che includono riduzioni di prezzo particolarmente generose: ad esempio, potrete acquistare Tekken 7 con l’85% di sconto, oltre a celebri adattamenti tratti da anime e manga a prezzi imbattibili, come My Hero One’s Justice acquistabile al 90% in meno.

Naturalmente potrete trovare tante altre grandi produzioni, alcune delle quali sono tra le più popolari di sempre tra critica e pubblico: vi consigliamo di consultare voi stessi tutte le offerte disponibili al seguente indirizzo.

Di seguito, troverete invece una nostra selezione delle migliori offerte attualmente disponibili su Xbox Store, scelte con cura dalla nostra redazione:

Alan Wake Remastered — 45% di sconto

— 45% di sconto Assassin’s Creed Odyssey — 80% di sconto

— 80% di sconto Borderlands 3 Super Deluxe Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Call of Duty Vanguard – Ultimate Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Crash Team Racing Nitro-Fueled — 60% di sconto

— 60% di sconto Diablo Prime Evil Collection — 50% di sconto

— 50% di sconto Dragon Ball FighterZ — 85% di sconto

— 85% di sconto F1 22 Champions Edition — 40% di sconto

— 40% di sconto Far Cry 6 — 60% di sconto

— 60% di sconto It Takes Two — 50% di sconto

— 50% di sconto LEGO Marvel’s Avengers Deluxe Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto Mafia: Trilogy — 60% di sconto

— 60% di sconto Mass Effect Legendary Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto My Hero One’s Justice — 90% di sconto

— 90% di sconto One Piece: World Seeker — 90% di sconto

— 90% di sconto Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Saints Row — 25% di sconto

— 25% di sconto Star Wars Jedi: Fallen Order — 75% di sconto

— 75% di sconto Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor GOTY — 60% di sconto

— 60% di sconto Tomb Raider: Definitive Edition — 85% di sconto

E se siete alla ricerca di nuovi titoli da provare sulle vostre console, vi ricordiamo che da oggi saranno ufficialmente disponibili 2 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che dalla scorsa settimana è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento pubblico per Xbox Series X, mentre chi partecipa al programma insider potrà rendere già da ora la propria console next-gen più silenziosa con una nuova patch.