Prime Gaming, disponibili da ora i giochi gratis di ottobre

I primi nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming per il mese di ottobre sono ufficialmente disponibili da adesso: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono dunque iniziare a riscattare tanti grandi titoli.

Tutti gli iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli e vantaggi su Amazon) possono infatti riscattare ogni mese tanti nuovi regali su PC, con la nuova line-up che si è rivelata essere particolarmente interessante.

Proprio come anticipato dall’annuncio ufficiale, da questo momento sono già disponibili 6 dei 7 giochi gratis svelati per il mese di ottobre: attualmente c’è infatti solo un grande assente, che sarà però aggiunto al catalogo solo nelle prossime ore.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’unico titolo a non essere ancora disponibile gratuitamente è infatti La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, il sequel di L’Ombra di Mordor offerto agli utenti abbonati solo lo scorso mese.

Di seguito vi proporremo la lista completa di titoli gratuiti offerti a ottobre 2022 su Amazon Prime Gaming: ad eccezione della già citata avventura ispirata all’universo de Il Signore degli Anelli, tutti i titoli sono già disponibili per il download.

Fallout 76

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Total War: Warhammer II

Glass Masquerade: Origins

Loom

Hero’s Hour

Horace

Per riscattare Fallout 76 sarà necessario utilizzare Microsoft Store, per Total War Warhammer II dovrete essere in possesso di un account su Epic Games Store e, infine, Glass Masquerade: Origins verrà riscattato su Legacy Games.

Non sappiamo se per L’Ombra della Guerra saranno necessari store esterni, ma tutti gli altri titoli della raccolta saranno invece inclusi nell’apposita Amazon Games App: per riscattarli non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e selezionare l’opzione «Giochi», seguendo poi le semplici istruzioni riportate.

Se volete continuare ad espandere la vostra raccolta di giochi PC con nuovi omaggi gratuiti, cogliamo l’occasione per ricordarvi di riscattare anche gli ultimi regali settimanali di Epic Games Store.