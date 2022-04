Xbox Series X mostra la vera next-gen con la nuova demo Unreal Engine 5

Xbox Series X è la console più potente del mondo, e questo lo sapevamo già, ma con Unreal Engine 5 potrà fare un salto di qualità notevole.

La console ammiraglia di Microsoft è sempre introvabile purtroppo, al contrario della versione digital only che invece fa record di vendite.

Xbox Series S è riuscita a superare anche PlayStation 5 che, pur essendo anch’essa introvabile, ha continuato a stabilire record su record.

Mentre Unreal Engine 5 è realtà, e quando sarà adottato definitivamente da tutti gli sviluppatori cominceremo a vedere la vera next-gen.

Oggi si è svolto State of Unreal, un evento in cui, come suggerisce il nome, Epic ha svelato aggiornamenti e novità sul suo celeberrimo motore grafico.

Sono già tanti gli sviluppatori che hanno avuto modo di mettere le mani, in anticipo, sul tool di sviluppo, così da iniziare a sperimentare con le possibilità offerte dal nuovo software.

Tra questi c’è The Coalition, sviluppatori di Gears 5 che lavoreranno al nuovo capitolo sfruttando proprio Unreal Engine 5.

Durante l’evento, il team di sviluppo ha potuto mostrare una tech demo costruita su Xbox Series X, sfruttando le potenzialità della versione preliminare del motore grafico.

Il risultato lo potete giudicare voi stessi:

“The Cavern”, questo il nome della breve tech demo, non è legata a nessun videogioco in sviluppo presso The Coalition. Nonostante ci siano degli evidenti richiami all’estetica di Gears of War, nell’armatura del personaggio e nel mostro che lo insidia.

Ma è indubbio che Xbox Series X si metta in mostra notevolmente, e considerare che tutto questo sia stato renderizzato in tempo reale su una “semplice” console è impressionante.

Con una tecnologia che sarà indubbiamente predominante nel prossimo futuro, e che sarà utilizzata anche dal prossimo The Witcher.

Nonché nel nuovo Tomb Raider next-gen, annunciato proprio in occasione dello State of Unreal di oggi.

In attesa che i nuovi giochi in Unreal Engine 5 arrivino su Xbox Series X, ecco i migliori videogiochi che potete recuperare per la console.