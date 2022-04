Giochi Xbox Series X | I migliori del 2022

Xbox Series X è una piattaforma che stringe un legame fortissimo con il passato: Microsoft si è assicurata che la sua piattaforma di ultima generazione fosse completamente retrocompatibile – il che le permette comodamente di sostituire tutte le generazioni precedenti, contando su un parco di titoli che va dagli albori del mondo Xbox alle più recenti uscite ottimizzate proprio per gli hardware attuali.

Abbiamo quindi deciso di selezionare quelli che per noi sono i migliori giochi Xbox Series X, giocabili ora, in una lista (non una classifica, attenzione!) che aggiorneremo costantemente per tenere conto delle nuove uscite. Se volete scoprire se avete già arraffato tutti quelli che riteniamo essere i giochi migliori per Series X (ma anche per Series S), non dovete fare altro che continuare a leggere.

Migliori giochi Xbox Series X

Halo Infinite

Il gioco che è sinonimo di Xbox

Se vi siete avvicinati al mondo Xbox, non potete fare a meno di tuffarvi in Halo Infinite. Più recente evoluzione della celebre saga di sparatutto con ambientazione sci-fi, rappresenta la maturazione della formula con protagonista Master Chief, proponendo un universo e delle vicende da cui faticherete davvero a staccarvi. Un must have che trovate anche su Game Pass.

Ori and the Will of the Wisps

Poesia in movimento

Dopo Ori and the Blind forest, la bellezza assoluta torna a muoversi su Xbox con Ori and the Will of the Wisps, un’avventura metroidvania dalle tinte meravigliose, capace di toccarvi il cuore e di non lasciarlo più andare via. È disponibile anche in abbonamento su Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator

Simulazione e contemplazione in giro per il mondo

Dopo il grande successo della versione PC, l’eccellente Microsoft Flight Simulator è arrivato anche su console: firmato da Asobo Studio, il simulatore vi permette di viaggiare davvero lungo tutto il mondo, mettendovi alla guida dei vostri aeromobili preferiti in tutta la comodità della vostra Xbox Series X. Una perla che trovate anche su Xbox Game Pass.

Control

Tutto lo spettacolo di Remedy Entertainment

Giocato su Xbox Series X, Control è un videogioco assolutamente da non perdere: nei panni di Jesse Faden, neo-nominata direttrice del Federal Buraeu of Control, vi ritroverete ad avere a che fare con inquietanti misteri che adombrano un edificio mutevole e inquietante. Riuscirete, con i vostri soprannaturali talenti, a risalire al nocciolo della questione e soprattutto a ritrovare la persona cara che vi ha spinto a fare tutto questo?

Red Dead Redemption 2

Una meraviglia open world

Gli amanti dell’open world non possono fare a meno di godersi sulla loro Xbox Series X il bellissimo Red Dead Redemption 2: l’avventura western di Arthur Morgan vi mette nei panni di un pistolero fuorilegge al tramonto dell’epoca del Selvaggio West, chiamato a provare ad adattarsi a un mondo che è cambiato troppo più velocemente di quella gang che ha sempre considerato come la sua famiglia.

Gears 5

Il prosieguo di una saga leggendaria

È tempo di ricaricare le proprie armi in Gears 5, che raccoglie l’eredità dei precedenti Gears of War proponendo un’esperienza di sparatutto in terza persona che è un altro dei grandi marchi di fabbrica del mondo Xbox. Il gioco è disponibile anche nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Introspezione e suggestioni in un’avventura unica

Può un videogioco raccontarci la mente umana? Può, eccome: provate a concedervi di scoprire quella di Senua, in Hellblade: Senua’s Sacrifice, una splendida avventura incentrata sulla narrazione e l’atmosfera, in attesa del sequel esclusiva Xbox Senua’s Saga: Hellblade II. Da giocare assolutamente con le cuffie per scoprire quanto anche il comparto sonoro abbia da raccontare. È ottimizzato specificamente per Xbox Series X ed è anche incluso in Xbox Game Pass.

Elden Ring

Il capolavoro di From Software

Nato dalle radici di Dark Souls, Elden Ring ne rappresenta il superamento ed è senza ombra di dubbio alcuno l’opera magna di From Software e di Hidetaka Miyazaki. In un open world dove il senso di scoperta e il senso di pericolo vanno a braccetto, vi perderete tra le sfide e le meraviglie da vedere, concedendovi uno dei migliori giochi che siano mai stati concepiti – decisamente meraviglioso da godere su Xbox Series X.

The Witcher 3: Wild Hunt

Il gioco di ruolo open world da vivere

Ci sono pochi giochi di ruolo alla occidentale che propongano un mondo più capace di rapirvi di quello di The Witcher 3: Wild Hunt. Nei panni del Lupo Bianco, Geralt di Rivia, siete chiamati a ritrovare vostra figlia, Ciri, mentre il Continente è scosso da una guerra portata dall’inarrestabile impero di Nilfgaard. Cacciatore di mostri per professione, Geralt scoprirà ogni passo di più che i mostri peggiori sono bipedi e parlano la sua stessa lingua.

Forza Horizon 5

Guidare secondo Xbox

Non ci gireremo troppo intorno: se siete amanti dei motori, Forza Horizon 5 è semplicemente il miglior titolo di corse arcade che possiate trovare sul mercato. Impressionante nell’offerta, straordinario nei numerosi veicoli, forte di un comparto tecnico davvero notevole: è il gioco dedicato agli amanti delle quattro ruote che non vedono l’ora di sfrecciare. È disponibile anche in abbonamento su Xbox Game Pass.

Psychonauts 2

Una nuova perla da Tim Schafer

Se è vero che la bizzarria è all’ordine del giorno nel mondo di Psychonauts 2, è anche vero che questo splendido platform firmato da TIm Schafer è capace di raccontarlo e ludicizzarlo come nessun altro, proponendo un videogioco che è assolutamente da recuperare e che vi rimarrà nel cuore. È disponibile anche in abbonamento su Xbox Game Pass.

Resident Evil Village

L’evoluzione dell’horror firmato Capcom

Dopo l’esperimento di un’avventura horror in soggettiva nel settimo capitolo, Capcom ha proposto Resident Evil Village seguendo lo stesso filone e portandoci a tu per tu con i nuovi orrori che infestano la vita di Ethan Winters, ora chiamato a confrontarsi con un villaggio dove ogni cosa è un pericolo e risveglia incubi ancestrali e sopiti dell’animo umano. Come farà Ethan a far fronte a tutto questo? Potrete scoprirlo in un horror maiuscolo che porta più che mai i riflettori sulla saga che ha fatto la storia di questo genere nei videogiochi.

Tunic

Così carino e così malvagio

Firmato da una sola persona, Tunic è un’avventura di ispirazione zeldiana davvero deliziosa: con una direzione artistica meravigliosa, il gioco è però anche capace di mostrarsi spietato e vi guida il minimo, lasciandovi con addosso un gradito senso di scoperta. Nei panni di una piccola volpe ve la vedrete con nemici di ogni sorta, mentre cercherete di decifrare la mappa che dovrebbe guidarvi. Disponibile nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Sea of Thieves

Un mare da giocare

Vivere delle avventure da pirati e marinai è il cuore di Sea of Thieves, il gioco multiplayer online che vi porta in un oceano condiviso di possibilità, permettendovi di vivere dei viaggi da corsari. Il titolo è oggi giocatissimo e viene supportato su base costante da Microsoft, con aggiornamenti e contenuti inediti sempre in arrivo – compresi alcuni divertenti cross-over, come quello con I Pirati dei Caraibi. È disponibile su Xbox Game Pass.

GTA V

Los Santos vi aspetta

Da pochissimo arrivato anche su Xbox Series X con una versione nativa appositamente ottimizzata (che arriverà presto anche in formato fisico), GTA V è senza ombra di dubbio un titolo capace di rapirvi: vi metterà nei panni di tre criminali nella città di Los Santos (che richiama Los Angeles), divertendovi tra l’elusione della legge e tutte le contraddizioni di una società che impone il successo senza porre dei paletti veri per la sua rincorsa.

