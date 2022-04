Tempo di novità per Unreal Engine 5: con lui sarà vera nextgen

A breve ci sarà un evento particolare che ci permetterà di indugiare in uno sguardo più attento e completo su quello che potrebbe essere in tutto e per tutto il futuro dei videogiochi.

Epic Games ha annunciato da poco il suo nuovo grande evento State of Unreal, che potrà essere guardato da tutti i giocatori curiosi di conoscere le novità del prossimo futuro per quanto riguarda Unreal Engine 5 e i giochi che ne usufruiranno.

Abbiamo già avuto qualche assaggio del nuovo motore di gioco sviluppato da Epic, ad esempio tramite la demo mostrata TGA 2021 di The Matrix Awakens, che ci ha lasciato comprendere tutto il potenziale della vera next-gen.

L’evento avrà luogo il 5 aprile e ospiterà numerosi addetti del settore, tra cui anche gli stessi sviluppatori della demo di Matrix, senza dubbio una delle migliori sequenze giocabili in Unreal Engine 5 create fino a ora.

You’re invited. ✉️ Tune in on April 5 at 11 AM ET for our next #StateofUnreal broadcast, live on @Twitch and @YouTube: https://t.co/ZUj9UGbnxB — Unreal Engine (@UnrealEngine) March 31, 2022

A prescindere dalle discussioni generali riguardo l’engine, il punto focale dell’evento sara proprio The Matrix Awakens, con approfondimenti inerenti al suo sviluppo e le sfide tecniche affrontate per realizzarlo (via Gamerant).

Al momento non sappiamo molto altro, tuttavia magari potremmo sperare di ottenere qualche novità sui prossimi titoli sviluppati con il nuovo UE, come il bellissimo Black Myth :WuKong che al momento è sparito un po’ dai radar. D’altronde, sognare non costa nulla.

Sono già molti i progetti che contano di utilizzare il nuovo motore grafico UE5, tra cui un nuovo horror su PS5 e la nuova saga di The Witcher, progetto per cui CD Projekt ha deciso di abbandonare il REDengine in favore dell’utilizzo del motore di Epic Games.

Cosa che però, a quanto pare, non accadrà per quanto riguarda le espansioni di Cyberpunk 2077 attualmente in lavorazione.