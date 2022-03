The Witcher, annunciato un nuovo capitolo, in Unreal Engine 5

A sorpresa, CD Projekt RED ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo del franchise di The Witcher, realizzato in Unreal Engine 5.

Si parla proprio dell’inizio di una vera e propria nuova saga, cosa questa che apre le porte a nuove avventure ambientate nel mondo di Geralt di Rivia.

Lo sviluppo del nuovo capitolo è parte di una partnership strategica con Epic Games, la quale darà i frutti nel corso dei prossimi mesi.

Il comunicato stampa recita:

Oggi, CD PROJEKT RED ha annunciato che il prossimo capitolo della serie dei videogiochi di The Witcher è in sviluppo in Unreal Engine 5, dando inizio a una nuova saga per il franchise e una nuova partnership tecnologica con Epic Games. L’annuncio odierno segna la prima ufficiale conferma di un nuovo gioco della serie The Witcher dall’uscita dell’ultimo gioco di ruolo AAA del franchise, The Witcher 3: Wild Hunt, vincitore di 250 premi di gioco dell’anno e ampliato successivamente con Hearts of Stone e Blood & Wine.

L’immagine teaser che potete ammirare poco sopra raffigura un medaglione, il tutto accompagnato dalla frase: «Una nuova saga ha inizio».

Al momento, purtroppo, manca ancora una data di uscita e le piattaforme di riferimento (si ipotizza PS5, Xbox Series X|S e PC).

L’inizio del nuovo rapporto con Epic copre licenze e lo sviluppo tecnico di Unreal Engine 5, incluse future versioni del motore grafico, per esperienze open-world come quella del prossimo videogioco del franchise di The Witcher.

Attendiamo ora ulteriori aggiornamenti sul gioco da parte di CDPR, incluso magari un primo teaser trailer in grado di darci un’idea di ciò che ci aspetta.

