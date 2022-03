Xbox Series S vende più di PS5: è la prima volta in questa generazione

Sappiamo bene quanto l’attuale generazione di console faccia fatica ad esprimere il suo pieno potenziale, in termini di vendite, mentre Xbox Series S, X e PlayStation 5 si sono insinuate nelle case dei giocatori negli ultimi anni.

La crisi dei semiconduttori ha reso difficile distribuire con efficacia le console, ad esclusione di Xbox Series S che è sempre reperibile con facilità.

Una situazione che difficilmente verrà risolta a breve, perché sono già tanti mesi che le aziende sono poco ottimiste in tal senso.

Mentre, in ogni caso, i titoli per queste console continuano ad uscire, e a volte sono dei grandi ritorni dal passato di altre generazioni.

PS5 ha saputo fin da subito imporre una sua visione molto precisa per il futuro dei videogiochi, talmente tanto che i giocatori l’hanno preferita fin da subito.

Nonostante anche Xbox Series X vada esaurita ogni volta che viene messa online, è la console Sony ad aver rappresentato, finora, l’apripista della generazione in termini di vendite.

Ma i dati GSD riportati da GameIndustry ci danno una lettura molto interessante dello stato attuale del mercato.

Mentre Nintendo Switch rimane saldamente al primo posto per quanto riguarda le vendite in Europa, PS5 ed Xbox Series X hanno visto calare vertiginosamente le copie vendute per via della scarsa reperibilità.

Di conseguenza, per la prima volta da quando la generazione è iniziata, Xbox Series S ha venduto più di PlayStation 5.

Come dicevamo, infatti, la versione digitale della nuova generazione di console di Microsoft è stata sempre reperibile fin dal primo giorno, arrivando a rappresentare evidentemente una scelta preferenziale per molti acquirenti.

Un capovolgimento molto importante che, insieme alla continua espansione di Xbox Game Pass, potrebbe davvero cambiare le carte in tavola nel prossimo futuro.

Ma arrivano anche brutte notizie dal fronte Xbox: un’esclusiva è in alto mare per via di una fuga di sviluppatori.