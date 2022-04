Tomb Raider, annunciato un nuovo capitolo next-gen, in Unreal Engine 5

L’archeologa più famosa dei videogiochi sta tornando, perché Crystal Dynamics ha fatto saper di essere al lavoro su un nuovo capitolo di Tomb Raider, che sarà completamente next-gen.

Il rilancio della saga, operato negli ultimi anni, è stato sicuramente un modo per dare una nuova verve ad un franchise sì storico, ma che si poggiava solamente sulla nostalgia.

Una serie con protagonista una “nuova” Lara Croft che, nonostante il buon riscontro in termini di pubblico e critica, non ha soddisfatto Square Enix che ha dichiarato di essere delusa dai risultati del franchise.

I nuovi Tomb Raider, che non hanno mai toccato la next-gen, hanno operato anche delle scelte narrative molto interessanti, ma che hanno portato alcuni degli sceneggiatori all’esaurimento.

Ma, nonostante ciò, le avventure della Lara Croft immaginata da Crystal Dynamics non sembrano essere finite qui.

Lo studio di sviluppo ha infatto annunciato di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider, che sarà completamente next-gen perché mosso dal portentoso motore grafico Unreal Engine 5.

La notizia è arrivata nel corso dello State of Unreal, l’evento con cui Epic promuove tutte le sue attività in ambito videoludico (e non solo).

Informazione rimbalzata anche dai canali ufficiali di Crystal Dynamics, ovviamente. Ma, prima che iniziate ad esaltarvi, sappiate che non è stato detto praticamente nulla sul nuovo Tomb Raider next-gen.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022