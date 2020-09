Xbox Series X: eccola in azione (ed ecco le schede di memoria)

Mancano poche settimane al debutto di Xbox Series X e, in attesa del lancio del prossimo 10 novembre, Microsoft ha fornito ad alcuni colleghi della stampa americana e britannica i primi esemplari della console di prossima generazione.

Questo significa che presto saranno diramati ulteriori dettagli – e video che la mostreranno in funzione – ma anche che possiamo già vederla estremamente da vicino, per farci un’idea ancora più precisa delle dimensioni e del design.

Le schede di memoria Seagate per Xbox

Il giornalista Geoff Keighley (che oggi ha confermato i The Game Awards 2020) ha piazzato la sua console accanto alla statuetta premio dei suoi TGA, dandoci un’idea di quanto sarà grande la console e mostrando da vicino anche la peculiare grata nero/verde superiore, di cui i designer avevano parlato qualche giorno fa.

Xbox Series X: Stay tuned for my first hands-on experience playing the next-generation @xbox pic.twitter.com/KZOr9TDHan — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

Tra le primissime occhiate alla console c’è anche quella degli esperti di Digital Foundry, che si occupano di analisi tecniche degli hardware.

In questo caso, vediamo la console a confronto con le dimensioni di una tastiera full-size, mentre nel retro vengono collegati i cavi e anche le schede di memoria SSD di Seagate da 1 TB, che potremo inserire in appositi slot per ampliare la capacità di memorizzazione della console (che è di per suo di 1 TB su Series X e di 512 GB su Series S). Vi ricordiamo che non sappiamo quale sarà il prezzo di queste schede di memoria, per il momento.

Xbox Series X hardware has arrived. Let's get to work. pic.twitter.com/5obAOUiXn4 — Digital Foundry (@digitalfoundry) September 23, 2020

Vi segnaliamo anche i colleghi statunitensi di IGN, che in un breve video sui social mostrano da vicino Series X. Il giornalista Jeff Grubb, di Venture Beat, si è limitato invece a una foto (notate lo sfondo).

We have a (real!) Xbox Series X – and we're so excited to show you more soon. pic.twitter.com/wO4qnN7WoT — IGN (@IGN) September 23, 2020

Vi raccomandiamo di rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutti gli ulteriori dettagli dal mondo Xbox, in un periodo ricco come quello dell’acquisizione di ZeniMax Media (e quindi di Bethesda Softworks) da parte di Microsoft.

I pre-ordini di Xbox Series X sono aperti dalla giornata di martedì e hanno avuto risposte importanti in tutto il mondo – anche se qualcuno ha perso la bussola. Il debutto è atteso per il 10 novembre.