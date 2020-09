Esaurita come PS5? Ecco come vanno i pre-order di Xbox Series X nel mondo

Xbox Series X ha aperto i pre-order, a pochi giorni di distanza dalla diretta concorrente PS5, ma come sono andate le cose per la nuova console di Microsoft?

Abbiamo indagato su Amazon per valutare l’apprezzamento dei consumatori nei confronti della piattaforma next-gen e questo sembrerebbe alle stelle, visto che l’abbiamo trovata in cima alle classifiche dei prodotti più venduti presso molteplici paesi.

Xbox Series X e i preordini in Italia

L’Italia ha mostrato di apprezzare particolarmente il lavoro svolto negli ultimi anni da Phil Spencer e dal team Xbox, premiando la console più potente della prossima generazione con il primo posto nella classifica dei best seller.

Sul podio sale anche Xbox Series S, la console più piccola della next-gen, grazie al suo prezzo estremamente competitivo e la promessa di portare in dote miglioramenti sostanziali rispetto alla generazione corrente nonostante i soli €299 richiesti per l’acquisto. In questo momento, Xbox Series S è la sola console next-gen ancora preordinabile su Amazon, ma non sappiamo per quanto altro tempo lo rimarrà.

Nel resto del mondo

Il comportamento di Xbox Series X nel resto del mondo è similmente molto positivo, con le sole eccezioni dell’Australia, dove inaspettatamente figura soltanto in 18esima posizione, e in Giappone, dove per il momento non figura nella top 100 (non sappiamo se per l’indisponibilità del prodotto sullo store, visto che in questo momento non figura in listino).

I più venduti su Amazon France

Xbox Series X PlayStation 5 Super Mario 3D All-Stars PSN €10 Animal Crossing New Horizons

I più venduti su Amazon UK

Xbox Series X Xbox Series S PSN €10 Xbox Store €10 PlayStation 5

I più venduti su Amazon Spagna

Xbox Series X PSN €10 Xbox Store €10 Cuffie PS4 Funingeek Demon’s Souls

I più venduti su Amazon Germania

Xbox Series X PSN €10 Super Mario 3D All-Stars Xbox Series S Xbox Store €10

E in altri Paesi?

Come riporta Polygon, il processo di pre-order negli Stati Uniti è stato particolarmente laborioso, non tanto per la penuria di unità com’è successo con PS5 quanto per la difficoltà di accedere alle pagine dei principali retailer come Walmart, Target, Best Buy e GameStop, sottoposte a volumi di traffico molto elevati.

Microsoft ha celebrato il successo dei pre-order sui social ma ha anche tranquillizzato gli appassionati circa il fatto che nuove allocazioni saranno assegnate alle principali catene intorno al mondo, in modo da assecondare le richieste che pioveranno al day one del 10 novembre.